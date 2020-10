Erreur administrative : ses frais médicaux ne sont pas remboursés depuis des mois

publié le 15/10/2020 à 12:13

Eric est gérant d’une entreprise de maçonnerie. En février dernier, il demande à son organisme de protection sociale de transférer son contrat retraite supplémentaire des artisans vers sa complémentaire retraite.

Pour ce transfert, effectué le 5 juin, une personne a rentré dans le profil d'Eric le RIB de cette complémentaire. Le problème, c’est qu’elle a oublié par la suite de retirer ce RIB de son profil. Et quelques semaines après, début juillet, le remboursement des frais médicaux d’un montant de 1.639 euros a été effectué sur le RIB de la complémentaire et non sur le RIB d'Eric.

Il a envoyé alors immédiatement un message à son organisme de protection sociale pour signaler cette erreur. Il fait une relance le 24 juillet, et un mois plus tard, il reçoit enfin un mail de l’organisme qui reconnaît son erreur. Mais le remboursement n'arrive pas. Quand Eric les appelle, on le balade de service en service. 3 mois après, il n'a toujours rien reçu des 1.639 euros.

Cette somme représente plus de la moitié de ses revenus mensuels… Il aurait dû la percevoir juste avant les vacances. Sans cette erreur, il en aurait profité davantage. Eric à contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour obtenir le remboursement de ces 1.639 euros.