publié le 14/10/2020 à 12:14

Marion a 19 ans, et est victime d'une arnaque. En mars dernier, en plein confinement, une personne la contacte sur Instagram pour lui proposer de gagner de l’argent facilement et de façon tout à fait légale. Les seules conditions : être majeur, avoir "une grande envie de réussir", être sérieux et motivé…

À ce moment-là, Marion n'a pas de travail et a justement besoin d’argent. Elle décide de tenter le coup. On lui dit qu'elle va recevoir une somme d’argent sur son compte, et que tout ce qu'elle a à faire, c’est de renvoyer cet argent sur les RIB qu’on lui donne, en conservant une petite partie de la somme pour elle.

Elle reçoit bien 7.981 euros, apparus sur son compte sous la forme de 4 remises de chèques. Marion s'exécute et renvoie 7.435 euros sur les RIB qu’on lui fournit. C'est là que le cauchemar commence.

Elle doit rembourser plus de 7.000 euros

Une dizaine de jours plus tard, le compte bancaire de Marion est à découvert de 7.435 euros, une opération non autorisée par sa banque. Les chèques ont été rejetés pour vol. Elle essaie alors d’aller porter plainte, mais la police refuse de prendre sa plainte, car elle est considérée comme complice. On la menace même de la mettre en garde à vue.

Marion reçoit également un courrier de sa banque qui lui dit que si elle ne remet pas très vite de l’argent sur son compte, il sera définitivement fermé et elle sera fichée à la Banque de France… À ce jour, elle n’a toujours pas pu approvisionner son compte, et ne sait plus quoi faire.

Marion est en grande détresse financière. Son contrat d’hôtesse de caisse vient de se terminer et elle enchaîne les emplois précaires… Elle a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", en espérant obtenir le remboursement des 7.435 euros volés.