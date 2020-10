Travaux : sa nouvelle cuisine lui coûte 18.000 euros et rien ne marche

publié le 12/10/2020 à 12:06

Olivier, en février dernier, signe un bon de commande avec un professionnel pour la pose de sa nouvelle cuisine. Il paye deux acomptes. Le premier pour la commande des éléments, le second lors de la livraison de la cuisine. Au total, Olivier verse 18.553,12 euros. Il lui reste encore 976,95 euros à payer lorsque la cuisine sera terminée. Et c’est bien là le problème.

La pose a démarré il y a 4 mois déjà, mais la cuisine n’est toujours pas complète… À l’heure actuelle, il lui manque toujours le plan de travail, qu'Olivier à pourtant payé 4.708,64 euros. Le cuisiniste lui promet d’intervenir, mais rien ne se passe. Olivier finit par découvrir ce qui bloque : le fournisseur du plan de travail bloque la commande parce qu’il ne serait pas payé par le cuisiniste.

Le 31 juillet dernier, après de multiples relances de la part d'Olivier, le cuisiniste se déplace pour poser un évier et un plan de travail provisoires. Le 1er septembre, un employé de la société qui fabrique le plan de travail, se déplace chez lui pour prendre les mesures. Mais, depuis, plus rien. Olivier a envoyé un courrier en recommandé au cuisiniste pour lui demander d’intervenir dans les meilleurs délais. Le courrier date du 20 juillet dernier, l’artisan n’est pas allé le chercher.

Olivier a payé plus de 18.000 euros pour une cuisine qui est loin d’être terminée. Il est sans nouvelle de son plan de travail, mais ce n’est pas le seul souci. Sans plan de travail, la hotte ne peut pas être installée ; l’évier et la crédence non plus. Il lui manque également deux étagères et un range-couverts. Il a demandé de l'aide à Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", pour que le cuisiniste termine sa cuisine le plus rapidement possible.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr