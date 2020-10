Internet : du contenu pornographique s'affiche sur ses sites professionnels

publié le 08/10/2020 à 12:11

Bruno gère une société de commercialisation de sites Internet. Fin 2017, il démarre une collaboration avec un développeur. Son rôle : concevoir les sites web de clients. Si ses premières prestations se déroulent à première vue correctement, les résultats ne sont plus les mêmes à partir de mars 2019.

Le développeur échoue d’abord sur la création d’un site Internet après, pourtant, six mois de travail. Loin d'être rancunier, Bruno refait appel à ce même prestataire sur deux nouveaux dossiers, en août et en novembre 2019. Il règle 3.850 euros, mais s'en mord vite les doigts.

Là encore, son prestataire ne parvient pas à faire fonctionner les sites convenablement. Pire, quand les utilisateurs se connectent, des pages pornographiques s’affichent de manière aléatoire... Malgré les relances de Bruno, le développeur ne trouve aucune solution viable. Surtout, il finit par ne plus répondre à ses appels.

Un préjudice estimé à 20.000 euros

Bruno tente bien de faire reprendre ces sites Internet par d’autres prestataires, mais ils n’y parviennent pas. D’après un expert, les données initiales des sites seraient erronées et des extensions sans licences auraient été installées. Les clients, eux, sont fous de rage. Bruno n’a pas d’autre choix que de rembourser les 8.760 euros d’acompte du premier et de payer 900 euros un prestataire pour faire refaire entièrement le site du second.

Au total, Bruno estime son préjudice à 20.000 euros. C’est un tel gouffre qu'il a dû contracter un emprunt pour survivre. Au-delà de l’aspect financier, sa crédibilité dans le métier a pris un sérieux coup. Il a demandé de l'aide à Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que le prestataire lui rembourse au moins les 3.850 euros perçus pour réaliser ces deux sites.

