Les Français paient en moyenne 2.690 euros par an pour leur énergie et face à la hausse des prix, cette somme devrait augmenter dans les prochains mois. Alors comment amortir ce choc pour notre porte-monnaie ? L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie rappelle déjà que le chauffage et l'eau chaude concernent près de 70% des dépenses énergétiques. On peut donc commencer par agir sur ces deux consommations.

Des petits écogestes quotidiens peuvent en effet faire la différence sur la facture à la fin de l'année. Une étude réalisée par la plateforme de conseil Hello Watt, sur un appartement type de 110m2, chauffé au gaz, pour une famille de 2 à 3 personnes, a permis d'identifier des économies facilement réalisables.

D'après cet exemple, baisser d'un degré le chauffage permet de réduire de 71€ les dépenses annuelles. S'ajoutent à ça des économies de 53€ en débranchant les appareils électriques et de 22€ si on lave son linge à basse température. On peut aussi réduire un peu la température de son chauffe-eau ou encore privilégier l'air libre au séchoir électrique pour le linge.

Au total, huit écogestes répertoriés par le site internet permettraient une réduction de 600€ des charges liées à l'énergie ! Cela dépend aussi de la taille du logement, du nombre de personnes l'occupant ainsi que de l'isolation thermique.

L'isolation, la clé pour des économies à long terme

Charlotte Méritan, chroniqueuse de l'émission Ça peut vous arriver a interrogé le président d'Hello Watt, Sylvain Le Falher, sur l'utilité de ces actions dans la durée : "Il faut bien souvent cumuler des petits gestes avec des travaux plus importants d'isolation. C'est ça qui va permettre de faire baisser la facture d'énergie de façon pérenne."

Comme le rappelle la journaliste, des travaux d'isolation des combles coûtent environ 2.500€ mais permettent 25% de déperdition de chaleur en moins donc une baisse d'autant en consommation de chauffage. Des aides de l'État sont disponibles, afin d'aider les particuliers à réaliser leurs travaux d'isolation, ainsi que pour l'installation d'une pompe à chaleur. Plus coûteuse (prévoyez un budget de plus de 10.000€), elle est également recommandée pour faire des économies sur le long terme.



