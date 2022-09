Hausse du coût de l'énergie : 12 millions de foyers vont recevoir une aide exceptionnelle

Ce mercredi 14 septembre, la Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé plusieurs mesures pour aider les Français à faire face à la crise énergétique. Parmi celles-ci, l'attribution d'un chèque énergie "exceptionnel" de 100 à 200 euros versés à 12 millions de Français d'ici à la fin de l'année 2022. Cette aide s'adressera aux foyers "les plus modestes".

Le chèque énergie est une aide mise en place dans le cadre de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, qui permet de payer une partie de ses factures énergétiques (électricité, gaz, fioul, bois) ou de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Celle-ci est attribuée sous conditions de ressources et distribuée une fois par an. Son montant varie entre 48 € et 277 € par an, selon le revenu fiscal de référence et la composition du foyer.

Déjà en décembre dernier, un chèque "exceptionnel" de 100 euros avait été adressé à tous les bénéficiaires du chèque énergie "pour faire face à l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité".

