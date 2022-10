Dans le contexte de l'inflation galopante et des fortes tensions sur l'énergie, le gouvernement mise sur la sobriété énergétique pour passer un hiver qui s'annonce difficile entre les réacteurs nucléaires à l'arrêt et l'embargo sur le gaz russe. L'idée est d'adopter des éco-gestes au quotidien pour réduire sa consommation électrique et faire des économies sur sa facture. Il convient pour cela d'avoir à l'esprit quels sont les appareils les plus énergivores de la maison.

Le plus gourmand est sans conteste le chauffage électrique. Selon l'Agence de la transition écologique, l'Ademe, il représente entre 1.700 et 4.300 kWh par an, selon que l'on réside dans un appartement ou une maison. Soit près de 60% de la facture annuelle d'électricité d'un foyer en moyenne, entre 300 et 700 euros sur douze mois. Pour faire face à la crise, le gouvernement a demandé aux Français de limiter le chauffage de leur foyer à une température maximale de 19 degrés. Selon l'Ademe, un degré en moins, représente 7% de consommation en moins. Soit entre 100 et 150 euros d'économie par an.



Le ballon d'eau chaude électrique, le fameux cumulus, est un autre poste de dépense important. Selon l'Ademe, il consomme chaque année environ 1.700 kWh dans un foyer, soit entre 15 et 20% de la facture, pour un coût de 275 euros environ. Le gouvernement recommande de régler la température de son chauffe-eau à 55 degrés cet hiver en manipulant le thermostat dissimulé sous le capot du cumulus. L'installation d'un ballon connecté permet d'économiser jusqu'à

Depuis la semaine dernière, le gestionnaire du réseau électrique Enedis peut également couper à distance à l'heure du déjeuner l'alimentation des ballons d'eau chaude fonctionnant selon des contrats heures pleines/heures creuses pour réduire le pic de consommation de la mi-journée et éviter des coupures d'électricité au niveau national.

De son côté, l'éclairage électrique consomme en moyenne 147 kWh par an, soit environ 10% de la consommation électrique. Pour faire des économies, il est recommandé de remplacer les ampoules par des Led basses consommation, plus chères à l'achat mais moins gourmandes et plus durables.

Dans la cuisine : frigo, lave-vaisselle, four et plaques

Dans la cuisine, le réfrigérateur consomme environ 174 kWh par an en moyenne, soit une facture de 60 euros. Compter jusqu'à 300 kWh par an pour un congélateur et jusqu'à 346 kWh par an pour un combiné. Il est recommandé de stabiliser la température du frigo entre 4 et 5 degrés et de ne pas dépasser les -18 degrés pour le congélateur. Veillez aussi à dégivrer régulièrement vos appareils : un frigo avec 2 mm de givre consomme 30% d'énergie en plus en moyenne.

Le lave-vaisselle représente une consommation de 200 kWh par an, soit une facture de 30 euros. Il convient donc de le faire tourner seulement lorsqu'il est plein et de privilégier le mode "économie d'énergie", plus long mais moins gourmand. "Le programme éco dure longtemps, tout simplement parce que l'eau n'est pas chauffée très chaude, mais l'eau passe longtemps sur la vaisselle et qui va finir par très bien laver", expliquait Florence Clément, conseillère énergie à l'Ademe, jointe par RTL début septembre.

Toujours dans la cuisine, un four électrique consomme 146 kWh par an en moyenne, soit environ 23 euros sur la facture. Éteindre son four quelques minutes avant la cuisson permet de faire quelques économies. Il est aussi conseillé de mettre un couvercle au moment de faire bouillir de l'eau pour raccourcir le temps de cuisson. Une autre technique, recommandée par Barilla, consisterait à couper le feu 2 minutes après le début de la cuisson. Mais le résultat ne fait pas l'unanimité. D'une manière générale, il est préférable d'éviter les cuissons longues qui occasionnent une consommation plus importante du four ou des plaques.

Dans le salon : TV, décodeurs, box et consoles

Les appareils multimédias coûtent aussi cher en électricité. La télévision consomme environ 187 kWh par an. Auxquels il faut ajouter le décodeur TV et ses 87 kWh. Les écrans plasma sont plus énergivores, jusqu'à 400 kWh par an, soit 60 sur la facture annuelle. Les écrans Led et Oeld permettent de réduire la consommation car leurs pixels ne s'allument que lorsque c'est nécessaire.



Quid du mode veille des appareils multimédias? Selon l'Ademe, celui de la télévision couterait 8,50 euros par an, contre 6 euros pour la chaîne Hi-Fi. Les débrancher lorsque vous ne vous en servez pas permet donc de réaliser de petites économies. De la même manière, faut-il débrancher un chargeur de téléphone lorsqu'il n'est pas utilisé ? Selon les chiffres avancés par les distributeurs d'énergie, six chargeurs branchés à vide sur une multiprise consommeraient 2,6 kWh par an, soit quelques dizaines de centimes d'euros sur la facture. Une économie d'autant plus dérisoire que la plupart des smartphones récents sont désormais capables d'adapter la vitesse de leur charge pour réduire la consommation électrique.



Recommandée par le gouvernement qui a fourni des instructions aux opérateurs en ce sens, la mise en veille profonde des box Internet permettrait d'économiser quelques dizaines d'euros par an sur la facture d'un particulier. L'Ademe estime la consommation annuelle d'une box Internet à environ 97 kWh par an, pour un coût annuel de 16 euros sur la facture d'électricité, montant auquel il fallait ajouter 87 kWh pour les ménages équipés d'un décodeur TV, soit environ 15 euros. Si vous ne disposez pas de modèles récents mis à jour pour se mettre en veille automatiquement, il peut être utile de débrancher ces appareils manuellement lorsque vous partez en week-end ou en vacances.



Enfin, la consommation d'une console de jeu est estimée à une centaine de kWh par an par l'Ademe, soit une facture annuelle d'un peu moins de 20 euros. Mais cela dépend des modèles. Les estimations peuvent quasiment doubler pour la Xbox Series X et la PlayStation 5. Ces dernières disposent en outre de fonctionnalités qui les laissent en veille prolongée afin de permettre un redémarrage instantané des jeux particulièrement énergivore, souligne BFMTV, qui évalue ces options à une vingtaine d'euros par an. Mais il est possible de les désactiver.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info