Pouvoir d’achat : ces applications de cashback qui pourraient vous aider à faire des économies

Scanner son ticket de caisse pour être "remboursé" de quelques euros. Voici un geste que de plus en plus de Français ont adopté ces derniers mois pour faire face à l'inflation galopante, et ce, grâce au développement des applications de "cashback" (retour d'argent en français). Ces applications proposent quotidiennement une série de produits très variés (alimentation, première nécessité, animaux, etc.) avec des offres associées. Celles-ci peuvent aller de -5% à -20%. L'une d'entre elles propose par exemple actuellement de vous "rembourser" 34 % de votre produit de lentilles corailles d'une grande marque.

Avant de vous rendre en magasin pour faire vos courses, il suffit de regarder si certains des produits de votre liste sont proposés et si la remise est intéressante. Une fois dans le supermarché, il sera possible de scanner le code-barre de la denrée pour s'assurer que celle-ci soit bien remisée. Puis, il faudra scanner votre ticket de caisse en surlignant les produits concernés pour recevoir votre "cash back".

Seul "hic" : selon les applications, les sommes ne seront pas directement créditées sur votre compte en banque. Chaque application est différente, mais généralement, il faut attendre d'avoir atteint une certaine cagnotte - qui peut être de 10, 15 ou 20 euros - pour pouvoir en bénéficier. "Concrètement, il faut donc attendre entre un et trois mois avant de disposer des sommes gagnées", a expliqué Hervé Cabbibo, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, à l'antenne de RTL.

La sélection d'applications de la rédaction

Aujourd'hui, il existe plusieurs applications de cashback spécialisée dans les courses du quotidien. Parmi celles-ci, on retrouve notamment :

- Shopmium, qui a l'avantage de réaliser des virements bancaires sous 48 heures sans attendre d'avoir atteint un certain plafond ;

- Quoty, qui propose de faire sa liste de course directement sur l'application en feuilletant les catalogues de promotions des distributeurs ;

- iGraal Market, qui offre la possibilité de gagner encore plus d'argent en regardant des vidéos ou en répondant à des questionnaires, mais qui présente un plafond minimum de 20 euros avant d'effectuer un virement et

- FidMarques, qui bénéficie d'un système de fidélité pouvant s'avérer très attractif.

Les adeptes des produits bio ont aussi leur application : Le Club Bio, tout comme les habitués de petits commerces de proximité : Keetiz.

Mais alors d'où provient cet argent qui vous est crédité ? Les applications nouent en réalité des partenariats avec les marques qu'elles mettent en avant. Ils promettent de nouveaux consommateurs pour leurs produits en échange de ces remises. Et il est vrai que ces applications sont souvent l'occasion de tester de nouveaux produits, car ils reviennent à moins cher que les biens de consommation habituels.

À noter qu'il existe également des sites de cashback spécialisé dans les achats en ligne. D'après Herbé Cabbibo, les principaux acteurs de ce secteur sont "iGraal, Poulpeo, E Buy club" et en France "Kapital Koala ou encore Joko, pour en citer quelques-uns". Et de plus en plus de banques s'y mettent, à l'image de la Société Générale, du Crédit Lyonnais ou du Crédit Agricole.

