Noël 2022 : quelles sont les tendances des jouets pour cette année ?

Cette fois-ci on ne va pas revivre le scénario de l'année dernière, où les jouets commandés étaient arrivés après les fêtes de fin d'année ! Les magasins se sont même retrouvés en ce début d'automne avec plein de stocks, même trop de stocks. Les commerces sont blindés et ils ont besoin de déstocker. Ainsi, on va de voir plein de promotions cette année avant Noël car les enseignes ont vraiment besoin de vider leurs réserves et leurs rayons.

Certes, on voit que les prix de tous les produits augmentent, alors forcément ceux des jouets aussi. En un an, le prix des jouets a augmenté de 6%. C'est le résultat d'une augmentation générale : celle du prix des matières premières, du prix du bois pour les puzzles, du coût du transport et du coût de l'énergie. Les salaires des saisonniers ont également grimpé cette année avec une hausse de 8% sur la fiche de paie.

Cependant, les magasins de jouets assurent que les clients ne vont pas ressentir la hausse des prix dans leurs catalogues. En effet, comme il y a beaucoup de stocks, ce sera compensé par beaucoup de promotions.

Quelles sont les tendances pour Noël 2022 ?

Les dinosaures chez les enfants fonctionnent toujours. C'est moche, c'est gros, c'est effrayant... Bref ils en raffolent. Les enfants sont souvent fascinés par les dinosaures. Avec la sortie du film en juin dernier "Jurrassic World, le monde d'après", ils ont un succès monstre.

Pour une fois les héros, ce ne sont pas les T-Rex, mais les vélociraptors. Et il y en a un en particulier : c'est le Baby Blue. Il plaît beaucoup. C'est bébé dinosaure animé qu'on tient sur le bras, comme si c'était un vrai, il fait des bruits. C'est celui qu'on retrouve beaucoup dans les jeux dérivés. Il coûte 99,99 euros.

Il y a aussi de nombreuses autres peluches ou figurines dans l'univers du dinosaure. Pour les plus petits, il y a des jeux de société où il faut les dessiner. C'est le "Dingo Dino". On a le "Dino-sable" en loisir créatif, et pour les plus grands "La Vallée des Dinosaures" où vous devez traverser la jungle et survivre aux créatures préhistoriques. On a des jeux éducatifs et scientifiques autour des dinosaures Avec "Il était une fois la préhistoire" vous jouez au paléontologue pour casser des œufs de dinosaures.

Les super-héros sont-ils inscrits sur les listes ?

Dans le monde des jouets, une vente sur quatre est un produit dérivé d'un film, d'une série, d'un dessin animé ou d'une BD. Donc cela va des figurines de super-héros avec leur véhicule à leur version Lego, à construire, en passant par des jeux de plateau ou des jeux de cartes à leur effigie.



Dans le top 5 des ventes, on retrouve les grands classiques : Pokemon, Pat'Patrouille et Barbie. Mais on a de nouveaux superhéros qui arrivent : le chien Bluey. Pour les plus jeunes, il y a le Spiderman des plus petits, avec ses amis et tous les véhicules dont un bus qui permet d'envoyer des toiles.

En octobre, il y aura la sortie du film "Dragon Ball Z", donc on voit déjà des jouets dérivés fleurir dans les rayons. Et des mangas comme Naruto ou One Piece, déclinés en jeu de plateau. Mais cet univers intéresse aussi les plus grands car un achat sur quatre est réalisé par des adultes collectionneurs, passionnés d'un univers qui achètent pour eux-mêmes. Par exemple, il y a le marteau de Thor, héros de Marvel. C'est un gros marteau gris qui s'allume et qui fait du bruit à 175 euros. C'est donc aussi cher que des Lego pour les grands.

Du côté des jouets éthiques

On peut aussi trouver des jouets éco-conçus en plastique recyclé. Playmobil sort une gamme Wiltopia. Ce sont des figurines de la forêt amazonienne. Ils sont construits à base des bouts de réfrigérateur, c'est du plastique de frigo recyclé. C'est par ce mécanisme que les parents peuvent donc acheter un tigre en plastique, qui était avant un frigo.



Et il y a aussi le retour du Made in France, qui représente 15% du marché du jouet. On s'en sort bien et on a des belles marques. Je vous citerai juste l'exemple de l'Ours Gaston. C'est un ours en peluche qui mesure 1 mètre de haut et qui est fabriqué à Saumur. Il coute 50 euros, c'est-à-dire 30 euros de moins que s'il était fabriqué en Chine. Ainsi, avec le coût du transport et des containers c'est devenu moins cher de le fabriquer ici. L'entreprise Piou Piou et Merveille a tout relocalisé en France.

