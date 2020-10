Économie : 10% des Français les plus riches ont capté la moitié de l'épargne

publié le 20/10/2020 à 07:57

Selon le baromètre CSA/Cofidis que nous révélons ce mardi 20 octobre, le crédit à la consommation repart depuis le déconfinement et ce sont plutôt les riches qui en profitent. Ce baromètre démontre qu’il y a deux France : il y a une France qui épargne et une France qui éponge !

Ce qui est frappant dans cette enquête, c'est que 48% des Français qui prévoient de souscrire à un crédit à la consommation vont le faire pour ne pas toucher à leur épargne. C'est le moment de s'endetter : les taux d'intérêts continuent à baisser ces dernières semaines, notamment pour les prêts immobiliers et pour les crédits à la consommation puisque le taux est passé de 2,8% à 2,35% pour un prêt.

Le montant moyen des crédits à la consommation est actuellement de 10.100 euros. Une tendance qui correspond avec ce que l'on constate depuis le déconfinement : une reprise de la consommation sur des biens d'équipement (220.000 PC Portables ont été vendus depuis mai), l'électroménager ou même les voitures. Il est vrai que si on bénéficie de placements sécurisés qui rapportent mieux que l'inflation, c'est plutôt une bonne idée de souscrire un prêt bon marché et de garder ses économies.

10% des Français captent la moitié de l'épargne

Qui est concerné ? D’après une étude du Conseil d'Analyse Économique rattaché à Matignon, publiée la semaine dernière, 10% des Français les plus riches ont capté la moitié de l'épargne qui a été mise de côté depuis le confinement.

Les 20% les plus fragiles ont eux pioché dans leurs livrets A pour finir le mois. Ils ont recours au crédit à la consommation pour étaler leurs dépenses qui représentent des frais souvent contraints (automobile, biens d'équipement pour la maison...).

Les foyers les plus modestes sont un peu plus représentés dans la catégorie qui choisit de payer en 3 ou 4 fois par exemple, et on y retrouve aussi une grosse proportion des moins de 35 ans. Ce sont souvent de crédits ponctuels qui sont souscrits en ligne. Dans ces cas-là, il s'agit d'un coup de pouce à la trésorerie de la famille en répartissant le paiement dans le temps pour le budget familial.

87 milliards d'euros en épargne

Et l'épargne des plus riches peut-elle pour soutenir l'économie ? C'est la tentation du gouvernement, et elle est légitime d'ailleurs. Au total, il y a eu 87 milliards mis de côté à des taux qui ne sont pas mirobolants en ce moment. 87 milliards qui sommeillent dans le portefeuille de Français qui n'en ont pas besoin car il s'agit d'une épargne de précaution. 87 milliards, c'est quasiment un deuxième plan de relance !

En conséquence, l’État lance 10 fonds d'investissements baptisés "Fonds Relance", dont quatre qui sont ouverts aux particuliers, ce qui n'est pas le cas des fonds de capital investissement en temps normal. Il s'agit d'injecter directement de l'argent dans les PME. Évidemment, ce n'est pas ouvert à tout le monde car il y a un risque de perte sur ce genre d'investissement. Mais le gouvernement espère un mouvement un peu citoyen des plus riches vers nos entreprises.

En outre, les grandes banques sont dans le dispositif : la Banque Publique d'Investissement est là pour limiter les risques pour le particulier/investisseur et en général, c'est assez rémunérateur. La seule chose qui manque : c'est la confiance. Et disons-le : c'est un problème qui risque de durer un peu.

Votre "Plus" : les milliardaires chinois ont le sourire...

De leur côté, les milliardaires chinois ont le sourire. Selon le cabinet HURUN, cela faisait 5 ans que la Chine n'avait pas enregistré autant de nouveaux milliardaires que cette année, qui sont surtout des acteurs du numérique. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, est toujours le Chinois le plus riche avec une fortune estimée à 58,8 milliards de dollars.

Votre note : 3/20 à la Taxe Foncière

Il n'y aura bientôt plus de taxe d'habitation, mais on se rattrape sur la taxe foncière du côté des impôts locaux. Selon l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 30% en 10 ans.