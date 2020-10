publié le 20/10/2020 à 07:04

Et en pleine crise sanitaire, les Français achètent à crédit. Après plusieurs mois de forte baisse, le marché du crédit à la consommation est reparti à la hausse cet été. "On s'aperçoit que les Français se portent de plus en plus vers des solutions de financement digital et court terme", estime Mathieu Escarpite, directeur marketing chez COFIDIS.

"34% des Français envisagent de souscrire un crédit à la consommation sur internet, précise le spécialiste. C'est en progression de 5 points par rapport à 2018." Autre enseignement : "les Français vont plutôt aller vers des crédits courts." Ce ne sont donc pas "des investissement d'aménagement de l'habitat", "des gros montants", ni "des grosses durées." "On va être sur l'achat de télé, d'électroménager, des biens de ce type là", ajoute Mathieu Escarpite.

Selon lui, la raison pour laquelle "presque 50% des Français veut souscrire à un crédit à la consommation" c'est "pour ne pas avoir à toucher à son épargne."

À écouter également dans ce journal

Justice - Dans l'affaire Samuel Paty, 15 personnes sont en garde à vue dont 4 collégiens qui auraient pu aider le terrorisme à aider la victime en aider de 150 euros.

Irlande - Pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, l'Irlande est le premier de l’Union européenne à reconfiner l’ensemble de sa population.

Football - En ouverture de sa saison de Ligue des Champions, le PSG a rendez-vous avec Manchester United au Parc des Princes.