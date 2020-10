publié le 12/10/2020 à 07:15

C'est une taxe qui fait bondir les fabricants de jouets, une éco-contribution voulue par le gouvernement comme il en existe aujourd'hui sur les piles ou les médicaments. Le but est de financer le recyclage de ces produits. Cette participation, qui devrait s'appliquer dès janvier 2022 serait de 3% sur chaque jouet vendu.

3% d'écotaxe, sur un marché du jouet qui rapporte aujourd'hui 3,5 milliards d'euros, cela fait 10 millions et demi d'euros reversés pour collecter, trier et recycler les jouets. Mais 3% imaginons sur une cabane, un portique, ou un jeu de construction à 100 euros, ce n'est pas neutre. Cela fait tout de même 3 euros de taxe en plus. Alors, ces 3 euros n'apparaîtraient pas de façon visible sur l'étiquette, parce qu'ils ne sont pas censés être payés par le consommateur.

Sauf qu'au final, les fabricants ne cachent pas qu'ils seront bien obligés de répercuter cette éco-contribution sur le client. Parce que 3%, pour certains, c'est justement leur bénéfice. Les fabricants vont chiffrer aujourd'hui le coût économique de cette future mesure. Certaines marques, comme Smoby évaluent déjà à 60 personnes en moins et des investissements stoppés si cette éco-contribution devait vraiment s'appliquer telle quelle, dans un an.

