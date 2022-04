Violences conjugales : que faire si j'en suis victime ?

On parle de violences conjugales lorsqu'elles sont commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Sont également concernés les victimes de violences exercées par l'ancien conjoint, l'ancien partenaire ou l'ancien concubin. Les violences peuvent toucher un homme ou une femme et peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles.

Le fait de tirer les cheveux est considéré également comme une violence conjugale, au même titre qu'infliger des brûlures, des incisions et des coupures. Les violences sexuelles sont également constitutives de violences conjugales quand le conjoint impose par la menace une relation sexuelle non désirée à l'autre. Il peut s'agir d'un viol, d'une agression sexuelle ou du harcèlement sexuel. Sachez que lorsqu'on dit non, c'est non.

Les violences psychologiques ou harcèlement moral sont souvent difficiles à identifier de l'extérieur. Elles se manifestent notamment par des injures, des humiliations, des dénigrements, des moqueries et critiques répétées sur l'apparence physique.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.