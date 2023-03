Démarchage téléphonique, prix du tabac, inflation... Ce qui change au 1er mars 2023

Qui dit nouveau mois dit nouveautés. Ce mois de mars 2023 apporte un lot de changements dans la vie des Français, à commencer par une hausse générale des prix dans les rayons des supermarchés. L'institut IRI s'attend à une hausse des prix de 4 à 7% durant le deuxième trimestre.



- À compter du 1er mars, TotalEnergies va plafonner le prix du diesel et du SP95 à 1,99 euro, a annoncé Patrick Pouyanné, le président du groupe, le 22 février. Au total, 3400 stations essences sont concernées par cette décision, effective tout au long de l'année 2023.

- Sur la même thématique, les Français auront encore un mois pour réclamer leur indemnité carburant de 100 euros, qui avait remplacé la remise à la pompe depuis le 1er janvier. Près de 5 millions de foyers éligibles ne l'auraient pas encore demandée.



Fin du démarchage téléphonique le week-end

- Le prix de nombreuses marques de cigarettes augmente. Ces hausses vont de 0,20, 0,50 et 1 euro selon les marques. Cette hausse s'explique par une logique de lutte anti-tabac orchestrée par le gouvernement. Entre 2016 et 2018, elle aurait permis de faire baisser de 1,6 million le nombre de fumeurs.

- À compter du 1er mars, les plateformes souhaitant entrer en contact avec des particuliers dans le cadre d'un démarchage commercial n'auront plus le droit de téléphoner les jours fériés, les week-ends, d'appeler en semaine avant 10 heures le matin et après 20 heures le soir, ni durant la pause déjeuner, entre 13 et 14 heures. Les démarcheurs ne pourront également plus solliciter les clients plus de quatre fois par mois. Et si vous refusez le démarchage, le professionnel n'a plus le droit de vous contacter pendant 2 mois.

- Jusqu'au 15 mars, les tickets restaurants papier de 2022 restent échangeables auprès de votre employeur.



Hausse de l'aide pour remplacer votre chaudière

- Le taux d'intérêt du prêt Action Logement passe de 0,5% à 1,5%. Réservé aux salariés du secteur privé pour l’achat de logements neufs, de logements sociaux ou encore via un bail solidaire, le taux de ce prêt reste néanmoins bien inférieur à ceux des banques. Ils sont en moyenne au-dessus des 3%.

- L'aide pour remplacer une vieille chaudière thermique par une pompe à chaleur géothermique passe à 5000 euros et ce, quel que soit le niveau de revenu du foyer. L’aide qui existait déjà pour les ménages les plus modestes était alors à hauteur de 4.000 euros, contre 2.500 euros pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs.

- À partir du 14 mars, les abonnés à un forfait Navigo entre septembre et décembre 2022 pourront demander un remboursement de 37,60 euros pour compenser les perturbations qu'ont connu les réseaux de transports franciliens ces derniers mois. Pour être dédommagé, il faudra se rendre sur la plate-forme Ile-de-France Mobilités et renseigner son numéro de pass Navigo ou présenter les relevés bancaires prouvant les paiements. L’espace dédié restera ouvert jusqu’au 14 avril.

- Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'index de l'égalité devra être rendu public, comme chaque année, d'ici le 1 mars. L'outil doit rendre compte de l'égalité homme-femme dans une structure, calculée par une note.

