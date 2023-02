"Si on devait comparer le groupe SNCF aux entreprises du CAC40, on serait à la quinzième place", annonce fièrement Jean-Pierre Farandou. En 2022, le groupe enregistre un chiffre d’affaires historique en 2022 avec un profit net de 2,4 milliards d’euros. Le précédent record était d’1,5 milliard d’euros en 2017. Les deux poumons du groupe, ce sont SNCF Voyageurs et la filiale de fret Geodis, qui enregistrent une forte croissance en 2022.

"En 2022, le taux d’occupation des trains est de 87%", explique Laurent Trevisiani directeur financier du groupe SNCF. Les voyageurs sont revenus en nombre l’an dernier, avec notamment 10 millions de billets vendus l’été dernier du jamais vu. Résultat, la filiale SNCF Voyageurs enregistre un chiffre d’affaires de 17,4 milliards d'euros en 2022 contre 13,7 milliards en 2021. De son côté, Geodis enregistre une activité record avec une croissance de 70% par rapport à 2019.



Le groupe a su faire face à la hausse des coûts sur l’énergie. "On a mis en place un système de couverture qui nous a évité d’avoir des hausses de factures trop importantes… grâce à des achats à l’avance", décrit le PDG. Autre bonne nouvelle, la dette du groupe recule. Elle est de 24,4 milliards d’euros en 2022 contre 36,4 milliards fin 2021 grâce notamment à une aide de l’état de 10 milliards d’euros l’an dernier.

Ce résultat historique n’aura pas d’incidence sur le prix des billets de train

"Le prix des billets reflète le coût de production des services. En 2023, le coût de production du TGV va augmenter de 13% à cause de la hausse des prix de l’énergie tandis que les billets n’augmentent que de 5% en moyenne", détaille Jean-Pierre Farandou. Les efforts pour l’année ont été faits selon le groupe puisque la hausse des billets ne concerne pas le prix des billets Ouigo ou des TGV Inoui.

Il n’y aura non plus de primes pour les cheminots, selon le PDG qui rappelle qu’une augmentation des salaires de 6% a déjà été signé avec les syndicats pour 2023 lors des dernières négociations obligatoires dans l’entreprise. "Si jamais l’inflation devait être plus forte, on s’est engagé à avoir des clauses de revoyure", assure Jean-Pierre Farandou.

Tout le bénéfice réinvesti dans le ferroviaire en France

"Les priorités en termes d’investissement, c’est le ferroviaire français". En 2022, ce sont 10 milliards d’euros qui ont été investis en France pour rénover et moderniser les gares mais aussi le réseau ferré (rails, caténaires, matériel roulant…). Pour 2023, le groupe SNCF ne se projette pas mais espère faire mieux et pour faire face à la hausse des prix de l’électricité, une enveloppe supplémentaire de 2 milliards d’euros est d’ores et déjà prévue.



