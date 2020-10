publié le 15/10/2020 à 15:25

Deuxième vague, deuxième aide exceptionnelle annoncée par le président de la République. Ce mercredi 14 octobre, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle aide exceptionnelle pour les plus modestes. Il s'agit d'une allocation de 150 euros par ménage, avec 100 euros supplémentaires par enfant.

L'aide est destinée aux ménages bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'aide personnalisée au logement (APL). Elle sera versée directement, sans démarche de la part des ménages, en supplément de ces aides dans les semaines à venir.

Lors de la première vague, la prime exceptionnelle, sensiblement semblable, avait été annoncée à la mi-avril et versée à la mi-mai. Plus de 4 millions de foyers en avaient bénéficié, et une enveloppe de 110 milliards d'euros avait été mise sur la table pour la financer.