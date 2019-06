RSA contre 35 h/semaine : la mesure choc votée dans l'Aisne

publié le 27/06/2019 à 08:24

C'est une initiative inédite qui vient d'être votée dans le département de l'Aisne. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) devront consacrer 35 heures chaque semaine à leur projet de réinsertion.

"C'est proposer un contrat d'engagement réciproque qui existe déjà dans la plupart des départements, qui n'est pas suffisamment généralisé, (...) proposer des activités qui permettent la réinsertion à chacun des allocataires", explique Nicolas Fricoteaux, président du conseil départemental de l'Aisne. Ces activités peuvent être, par exemple, "passer le permis de conduire, une immersion en entreprise, des formations, du bénévolat, des travaux saisonniers", précise-t-il. "C'est tout ce qui peut amener l'allocataire vers l'emploi". Il s'agit d'un "accompagnement individualisé", ajoute-t-il.

"38.000 personnes sont concernées" dans l'Aisne "mais en réalité ce sont 17.032 allocataires", chiffre Nicolas Fricoteaux. Pour ces personnes, "on va proposer une aide pour la garde des enfants, une aide pour le déplacement, une allocation pour pouvoir s'inscrire dans la vie culturelle et sportive", indique-t-il. Cela va coûter "6.500 à 8.000 euros par an" par allocataire, estime-t-il.