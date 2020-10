Publicité sur Internet : comment les marques font pour cibler leurs offres ?

publié le 10/10/2020 à 05:55

Il vous suffit de cliquer sur un site de vente en ligne pour le voir ensuite apparaître partout lorsque vous surfez sur le web. Voilà ce qu'on appelle la publicité ciblée. Mais ces sites nous espionnent-ils ? Si oui, comment ? Doit-on s'en inquiéter ? "Nous Voilà Bien !" répond à vos questions.

"Tous les grands acteurs économiques d'Internet se rémunèrent grâce à la publicité", témoigne Armelle Lévy, journaliste RTL. "Lorsqu'on clique sur ces publicités, ils gagnent de l'argent". Pour savoir quels sont nos goûts et intérêts, les sites Internet cherchent à établir notre profil, en nous rangeant dans des cases (Facebook par exemple a défini 75 catégories).

Comment font-ils pour recueillir nos données ? "Ils utilisent ce que l'on appelle les cookies" explique la journaliste. Traceurs déposés sur nos ordinateurs, ces cookies vont stocker les informations de sites sur lesquels nous nous sommes rendus, pour nous les proposer sous forme de publicité, plus tard, sur d'autres sites.

Que dit la loi ?

Aujourd'hui, les autorités cherchent à ce que ces cookies, conçus initialement pour permettre aux navigateurs d'avoir de la mémoire, stockent nos informations le moins longtemps possible. Mais les publicitaires, à l'inverse, font tout pour garder nos données à vie. Aujourd'hui, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) précise que la durée de conservation d'un cookie ne doit pas dépasser 6 mois. Au-delà, le site doit de nouveau nous redemander l'acceptation de ces cookies.

Mais alors, ces publicités ciblées sont-elles évitables ? "C'est compliqué" selon Armelle Levy, "mais des solutions existent, comme changer son identifiant publicitaire dans les paramètres de son téléphone, ou encore passer en "navigation privée" lors de recherche sur le web".

S'il est compliqué d'y échapper, doit-on pour autant s'en méfier ? "Il faut simplement être conscient et accepter d'être tracé. La loi dit que si on peut accepter en un clic, on doit aussi pouvoir refuser en un clic ces cookies". Véritable écosystème du traçage, les publicités ciblées s'inviteraient même d'ici quelques années sur nos écrans de télévision... Affaire à suivre.

Au sommaire de l'émission :

Publicité ciblée : les sites Internet nous espionnent-ils ?

Invitée : Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso à RTL.

Peut-on fleurir nos fenêtres et balcons en automne ?

Invité : Pierre Nessmann, rédacteur en chef adjoint de " Rustica pratique " et rédacteur en chef de l’émission " Mission : Végétal" diffusée sur M6.

Comment préparer une soupe savoureuse ?

Invitée : Liguori Lecomte, chef du site " CuisineAz.com " et auteur culinaire.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ! Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !