publié le 03/10/2020

En télécommunication, la 5G correspond à la 5e génération de réseau mobile. Succédant à la 4G, elle est considérée comme une exploitation technologique majeure. Mais cette 5G fait aujourd'hui débat, notamment sur la plan de la santé et de l'environnement. Alors, doit-on réellement avoir peur de la 5G ? Quelle évolution nous apportera t-elle au quotidien ? Flavie Flament et son invité font le point dans "Nous Voilà Bien ! ".



Malgré son étiquette de progrès technologique, l'utilité réelle de la 5G est remise en question. Pour Guy Pujolle, expert en informatique et télécommunications, la 5G est avant tout faite pour "améliorer considérablement la productivité des entreprises, mais offrira indirectement de nouveaux services aux particuliers". Parmi ces services, l'augmentation du débit, et une meilleure qualité d'images sur nos smartphones, télévisions, ou autres ordinateurs. "Le temps de réponse sera plus rapide" confie Guy Pujolles. Mais cette 5G est-elle indispensable ? Pour les entreprises qui doivent suivre le mouvement des technologies internationales, assurément ! Mais pour les particuliers, la différence entre la 4G et la 5G sera bien plus minime.

Aujourd'hui, ils sont nombreux à s'opposer à cette 5G, mettant en avant un impact direct sur la santé. De nombreuses études réalisées montrent qu'il n'y aurait finalement aucune dangerosité à installer ce réseau. "Si les puissances des émetteurs sont respectées, il n'y a aucun problème" souligne Guy Pujolles. La 5G nécessite donc une véritable réglementation, afin de garantir les puissances d'ondes électromagnétiques. Mais qu'en est-il de l'environnement ? Sur cet aspect, Guy Pujolles concède que "les centres de données dépensent beaucoup d’énergies, à l'inverse des antennes qui consommeront moins". Une consommation en hausse liée à l’augmentation du débit, mais qui, selon l'expert, "restera très raisonnable".

Au sommaire de l'émission :

Faut-il avoir peur de la 5G ?

Invité : Guy Pujolle, expert de l'informatique et des télécommunications auteur de '' Faut-il avoir peur de la 5G ? '' chez Larousse.

Tout savoir pour bien choisir ses baskets !

Invité : Erik Pflieger, chef de produit chaussures de marche chez Decathlon.

Comment cuisinier les champignons ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

