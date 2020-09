Démarchage téléphonique : comment s'en protéger ?

publié le 26/09/2020 à 12:00

Ils peuvent vous appeler plusieurs fois par jour, à toute heure du jour et de la nuit. Des appels tellement agaçants que vous ne souhaitez même plus décrocher. Le principe : un professionnel tente de vous faire souscrire un contrat. Le démarchage téléphonique est aujourd'hui perçu comme une intrusion dans nos vies. Mais comment empêcher ce démarchage, considéré presque comme du harcèlement ?

Aujourd'hui, la loi interdit tout démarchage téléphonique concernant les rénovations énergétiques comme les pauses de panneaux solaires ou l'installation de chaudières. Mais pour tout autre type de démarchage, les professionnels ont le champ libre. Enfin presque... De votre côté, quelques solutions existent pour contrer ces appels nuisibles. Le premier et souvent le plus efficace : l'inscription sur le site du gouvernement bloctel. Un formulaire est à votre disposition afin de noter les numéros de téléphone auxquels vous ne souhaitez pas être joint. Autre conseil : lors d'achats en ligne, ne pas donner son numéro de téléphone lorsque vous remplissez vos coordonnées pour vous faire livrer. De nombreuses subtilités et conditions peuvent s'y cacher, mettant souvent à disposition vos numéros à de nombreux professionnels.

Si les contrôles ne cessent de se renforcer, les démarcheurs continuent parfois de passer au-dessus de ces règles. Les services de la répression des fraudes agissent en envoyant des amendes aux entreprises, mais l'ampleur de la tâche est considérable. Alors pour éviter au mieux ces démarchages, prenez votre temps, notamment pour signer un contrat, comparez les devis avant d'acheter... La prudence reste de mise.

Au sommaire de l'émission

Comment se protéger du démarchage téléphonique ?

Invitée : Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso à RTL.

Quelles sont les bonnes postures à adopter en télétravail ?

Invité : Julien Paccaud, ostéopathe et conférencier.

Comment cuisinier les légumineuses ?

Invité : Liguori Lecomte, chef du site " CuisineAZ.com " et auteur culinaire.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram !

Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !