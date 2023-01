Comment sont calculés les prix dans vos supermarchés ?

Ils ne cessent de sonner l'alerte. "Je confirme que les prix vont continuer à augmenter. On a une proposition de loi qui favoriserait encore plus l'inflation", prévenait, le 13 janvier dernier sur RTL, le président de Système U Dominique Schelcher. Par ailleurs, des négociations sont en cours entre les producteurs et les distributeurs, alors qu'une loi pourrait bientôt changer la donne si elle est définitivement votée.

Cette réunion distributeurs-industriels, "c'est un grand rendez-vous annuel où, en gros, ils se disputent pour faire très simple (sic)". Ces entrevues durent, environ, deux mois. "Cela peut durer jusqu'au 28 février précisément, parce que la loi oblige à ce que les négociations soient terminées le 1er mars", détaille sur RTL le journaliste expert de la grande distribution Olivier Dauvers. Autour d'une même table, les deux acteurs renégocient "le tarif de vente de leurs produits pour l'année en cours", ajoute-t-il.

Voilà ce qu’il se passe actuellement dans les coulisses de nos hypermarchés, entre producteurs et distributeurs. Pour vulgariser, chaque industriel propose un prix X pour son produit, avant que la distribution en propose un Y. "Souvent, le Y est inférieur au X", note avec humour Olivier Dauvers. Les enjeux sont importants. Sans contrat, le produit "ne sera pas dans le supermarché", explique-t-il.

"On vend beaucoup de produits, sur lesquels on gagne très peu"

Cette année, une loi pourrait changer la donne. Elle est portée par un député Renaissance et a été votée au début du mois de janvier à l'Assemblée, elle est désormais au Sénat. Le but est de mieux rémunérer les producteurs, sauf que ça pourrait avoir un effet pervers : augmenter l’inflation.

"Ce que cette loi dit, c'est que si d'aventure, le 28 février, les industriels et les distributeurs ne sont pas d'accord et que ces derniers veulent quand même être livrés, ils devront accepter quoi qu'il arrive le tarif des industriels", éclaire le journaliste-expert. Une situation qui pourrait donc faire galoper l'inflation.

Les industriels "peuvent, bien sûr, prendre sur leurs marges à condition qu'ils en aient". "Dans la grande distribution, aujourd'hui, elles sont factuellement moins fortes que chez les industriels. La distribution est un métier dans lequel l'on vend beaucoup de produits, mais où l'on gagne très peu sur chacun d'eux", précise-t-il.

Une mesure qui ne profitera pas aux petits producteurs

On risque donc de voir les prix augmenter. Dans le même temps, ces hausses ne vont pas forcément permettre de mieux rémunérer les petits producteurs. "Cette loi défavorisera les petits produits et pas les grands produits. Imaginez-vous que Leclerc puisse se passer de Nescafé dans ses rayons ? La réponse est non", assène l'expert de la grande distribution.

"En revanche, Leclerc peut se passer d'un petit produit d'une PME (...). On peut très bien imaginer un supermarché sans le petit biscuit du coin", juge Olivier Dauvers au micro de RTL. Selon lui, "il n'y a pas de mystère". "Si l'on veut que les agriculteurs vivent mieux, c'est qu'en bout de chaîne le consommateur paie plus cher", rappelle-t-il. L'illustration du cercle vicieux inflationniste dans lequel on se trouve le début de l'année 2022.

