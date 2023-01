Au mois de mars, vous risquez d'avoir des sueurs froides en regardant votre ticket de caisse au supermarché. Michel-Edouard Leclerc nous a prévenus dimanche au grand jury RTL : "Nous n'avons pas fini de répercuter les hausses de l'année dernière, que de nouveaux tarifs nous arrivent de la part des fournisseurs. Et c'est impressionnant parce que la majorité des industriels viennent avec des tarifs à deux chiffres, entre 10 et 40%", disait-il.

Certains parlent de "mars rouge", cela se confirme et pas uniquement chez Leclerc. On parle de 13% de demandes moyennes d'augmentation de tarifs en rayon, conséquence directe de la flambée des prix de l'énergie. Les professionnels parlent de 11% de hausse pour les pâtes, 18% pour les conserves. Les 40% évoqués par Michel-Édouard Leclerc, c'est la nourriture pour animaux, les croquettes. Alors pourquoi au mois de mars et pas dès maintenant ? Parce qu'il y a des règles en France pour fixer les prix en rayon dans les supermarchés.

Les industriels et les distributeurs doivent se mettre d'accord avant une date butoir, le 28 février à 23h59. D'où le "mars rouge" dont on parle. Les hausses commenceront à se voir à ce moment-là et devraient s'étaler sur tout le printemps. Alors, pour ne rien arranger, il ne faudra pas compter sur les promos. Les députés ont validé mercredi une proposition de loi pour toujours plus les encadrer. Le tableau est plutôt sombre mais avec une éclaircie. Le printemps devrait être le pic de l'inflation. Le plus dur est à venir, mais après le sommet, en principe, on recommence à descendre.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Ils ont le pouvoir de paralyser le pays. Les syndicats des transports annoncent une "grève puissante" le 19 janvier. Et ils ne seront pas seuls, la CGT pétrole appelle à plusieurs jours de grève.

Brésil - La police a repris le contrôle à Brasilia où les mesures de sécurité ont été renforcées. Des policiers, des camions anti-émeutes et un hélicoptère ont été déployés dans la capitale car sur les réseaux sociaux, des pro-Bolsonaro appellent à manifester "pour reprendre le pouvoir".

Football - Il est encore sur un petit nuage. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, a marqué le 2e but du PSG ce mercredi soir contre Angers : victoire 2-0 et le Parc lui a offert un bel accueil.

