ÉDITO - Inflation : "Michel-Édouard Leclerc sait appuyer là où ça fait mal", estime Alba Ventura

Michel-Édouard Leclerc a tiré la sonnette d'alarme le dimanche 22 janvier dans le JDD. Il estime que l'inflation devrait atteindre un pic entre avril et juin. Une sacrée patate chaude pour le gouvernement.

Michel-Édouard Leclerc n'est pas qu'un grand patron de la grande distribution, il est aussi un homme politique à ses heures. Il sait donc appuyer là où ça fait mal. Il faut savoir qu'en ce moment nous sommes en pleine négociation entre les industriels et la grande distribution. Celle-ci se passe très mal. Les fournisseurs ont des surcoûts importants entre les coûts des matières premières, des transports et de l'énergie. Donc, ils vendent leurs produits plus cher. De l'autre côté, les distributeurs doivent eux aussi se battre. Ils rognent sur leur marge et les clients achètent moins.

Au milieu de cette négociation, un député de la majorité a décidé d'entrer en scène avec une proposition de loi qui déciderait que, si les deux partis ne trouvent pas d'accord, l'industrie aurait le dernier mot. Ce texte ne fait pas les affaires de la grande distribution ni celle de Michel-Édouard Leclerc. C'est pourquoi il met en garde le pouvoir politique, il sait que le gouvernement ne pourra pas se payer le luxe d'avoir un pic d'inflation au printemps. Donc, il dit au gouvernement : "Vous ne pouvez pas laisser le député nous faire ça".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info