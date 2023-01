Toujust, Atacadão... 3 nouvelles enseignes vont débarquer en France

En pleine inflation, alors que les besoins des consommateurs évoluent - notamment avec la vente en ligne - la grande distribution cherche à se réinventer. C'est le cas du groupe Carrefour, qui compte miser sur le discount et lancer deux nouvelles enseignes en France. Une annonce faite début novembre dans le cadre du "plan stratégique 2026" du groupe, qui pourrait modifier le paysage du discount français. En tête de ces nouveautés, Atacadão, enseigne de magasins rachetée en 2007 par Carrefour.

La particularité de cette chaîne ? Il s'agit de magasins-entrepôts, tout comme Costco et Netto, déjà installés en France. La marque compte déjà 60.000 employés dans 170 villes, elle est présente en Colombie, en Argentine mais aussi au Maroc. Le premier Atacadão français devrait voir le jour en Île-de-France à l'automne 2023. Le département choisi pour cet essai est la Seine-Saint-Denis.

Des produits à "prix cassés" seront vendus aux professionnels comme aux particuliers par l'enseigne, présentée comme un "grossiste à la sauce hypermarché" par le site LSA, cité par actu.fr. Dans ces grands entrepôts, les produits ne seront pas présentés dans des rayons, mais disposés dans des cartons, sur des palettes ou des étagères métalliques. Des achats en grosse quantité pourront y être effectués toute l'année, sans promotion, mais à des prix 10 à 15% moins chers que dans les autres enseignes.

Du frais, du vert et du bio avec Potager City

Carrefour envisage également de se positionner sur le marché du bio avec Potager City, l'autre enseigne que le groupe prévoit de développer en France. Trois ouvertures de ces magasins créés à Lyon en 2007 par deux frères et consacrés aux fruits et légumes bio, sont prévus depuis novembre pour janvier 2023. L'enseigne propose d'ores et déjà des ventes de paniers frais à emporter dans plusieurs régions : l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire.

Toujust, une offre discount équitable

Hors groupe Carrefour, une autre enseigne à petits prix devrait s'implanter dans l'Hexagone cette année : Toujust, dont le premier magasin ouvrira ses portes à Alès, dans le Gard, le 1er mars 2023 selon Le Parisien. Annoncée il y a un an et demi, l'arrivée de cette marque devrait marquer un tournant dans le marché du hard-discount, puisqu'elle proposera quelque 7.500 références "jusqu'à 5 à 10%" moins chères, en collaboration avec les fournisseurs.

Une première, explique Fabrice Gerber, concepteur du projet passé par Leclerc, Système U et Aldi, cité par Capital.fr. Les grandes marques seront également présentes, avec le rachat de surplus. Quelque 70 ouvertures de magasins sont prévues avant le 31 mars 2024, et devraient fleurir dans des villes moyennes - de 8.000 à 12.000 habitants - sur des surfaces ne dépassant pas les 1.000 m².

