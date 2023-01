ENQUÊTE - Inflation : le panier RTL passe le cap des 30 euros

Lancé en octobre 2021, le "panier RTL" entame pour sa 13e édition ce lundi 9 janvier, sa 3e année civile. Et force est de constater qu'il poursuit son inflation, avec des prix en hausse de 1% depuis notre dernier relevé. Avec +30 centimes par rapport à septembre dernier, notre panier-type avec du sucre, des pâtes ou encore des œufs vient de passer le cap symbolique des 30 euros. Il affiche désormais un prix de 30.25 euros, soit 6.40 euros de plus que le premier panier d'octobre 2021 (+26.89%).

Une hausse sans discontinuer depuis mars 2022. Le sucre explose, avec +17.89% en 2 mois (jusqu'à +114% pour la marque distributeur d’une enseigne). Bonne nouvelle toutefois côté fruits et légumes, les pommes (-46 cts, -20% pour le kg de royale Gala) et les carottes (-4cts) baissent de prix. Un résultat du panier légèrement en trompe-l'œil, avec des fruits et légumes en hausse de seulement 1% ce mois-ci, mais de fortes hausses constatées au niveau des œufs, du café, des céréales et du lait, qui prennent environ 5% (+10 centimes chacun en moyenne).

Cependant, on peut aussi voir le verre à moitié plein. Car depuis décembre, l'inflation progresse moins vite : octobre +3%, novembre +0.8% et +0.5 en décembre et janvier. Les prix augmentent encore, mais de moins en moins vite depuis le dernier trimestre de l'année dernière.

L'évolution des produits du "panier RTL" depuis 2 mois

Œufs : +12cts // +5.71% sur 2 mois

Café : +14cts // +4.59% sur 2 mois

Spaghetti : +4cts // +3.88% sur 2 mois

Lait : +6cts // +5.94% sur 2 mois

Steak hachés : +1cts // +0.8% sur 2 mois

Soda : +1cts // +0.03% sur 2 mois

Dentifrice : +2cts // +1.32% sur 2 mois

Haricots en conserve : +5cts // +4.13%

Huile : +3cts // +1%

Céréales : +10cts // +4.27% sur 2 mois

Sucre : +22cts // +17.89% sur 2 mois

Carottes : -4cts // -2.27% sur 2 mois

Pommes : -46cts // -20% sur 2 mois

Le prix du "panier RTL" dans quatre villes françaises

Marseille : toujours gelé

Paris : 29,67€ (+0.01€) // +0.03% sur 2 mois

Lille 28.95€ (+87cts) // +3.1% sur 2 mois

Tours 26.86€ (-41cts) // -1.5% sur 2 mois

