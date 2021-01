Chauffage : l'installation de sa pompe à chaleur vire au cauchemar

publié le 30/12/2020 à 11:30

Christophe, en septembre 2019, fait l'acquisition d’une maison. Comme le système de chauffage en place n’est pas le plus moderne et le plus économe qui soit, il engage tout de suite une société pour l’installation d’une pompe à chaleur. Il règle 12.000 euros. À première vue, les travaux se déroulent conformément. Pourtant, dès le mois d’octobre, la pompe à chaleur génère un bruit soutenu, empêchant Christophe de dormir normalement.

À sa demande, des employés de la société d’installation viennent constater, et rejettent la faute sur le fabricant. Sauf qu’une fois chez Christophe, ce dernier n’a pas le même son de cloche. D’après le technicien présent, l’installation électrique serait non conforme. Des tuyaux ne seraient pas non plus isolés. Quant à la nuisance sonore, elle serait entraînée par un trou non-bouché.

Mise devant le fait accompli, l’entreprise d’installation reprend une partie des défauts en janvier 2020, sans pour autant reboucher les trous. Pire, elle occasionne de nouveaux dégâts en rajoutant des raccords de fortune, rendant le grenier de la maison de Christophe inexploitable. Pour ne rien arranger, au printemps, cette fois, c’est de l’eau qui s’écoule par les climatiseurs dans les chambres.

Aucun accord n'a été trouvé

C’en est trop. Christophe fait appel à sa protection juridique pour trouver une solution au problème. Seulement, malgré des expertises, aucun accord n'a été trouvé. L’installateur accepte bien de prendre en charge les dépannages réalisés par une tierce entreprise, mais en aucun cas la remise en état complète préconisée et la réparation des murs endommagés.



Christophe craint de devoir passer un nouvel hiver avec des appareils bruyants et défectueux. Aujourd’hui, il n'a plus les moyens d’engager de frais. D’autant qu’en tant qu’intermittent du spectacle, il est touché de plein fouet par les restrictions actuelles liées à la pandémie de Coronavirus.

Il a demandé de l'aide à Julien Courbet et toute l'équipe de Ça peut vous arriver pour que l’installateur prenne bien en charge la remise en état de l’installation (4.698 euros) et les réparations (3.008 euros).

