Chauffage : elle vit dans le froid depuis deux ans malgré une pompe à chaleur neuve

Véronique a 58 ans et souffre d’une pathologie invalidante. Elle vit dans une région relativement froide et n'en peut plus. Depuis deux hivers, elle n'a plus de chauffage. Tout commence en septembre 2018 lorsqu'elle est démarchée par un commercial qui prétend travailler en partenariat avec EDF. Elle paye 21.000 euros à crédit pour une pompe à chaleur neuve.

L’hiver 2018 se déroule sans trop d’encombres bien que la chaleur des radiateurs ne soit pas optimale. Mais à l’hiver 2019, le calvaire commence : le 26 octobre, une coupure d’électricité entraîne une coupure de chauffage. La pompe ne redémarre pas. Après plusieurs relances, l’installateur vient enfin constater que la carte mère a grillé. Il en commande une nouvelle. Cela prend un mois. Fin novembre, la pompe est enfin réparée, mais le 1er janvier, rebelote : le chauffage ne fonctionne pas.

Il fait alors -2 °C dehors, et personne ne se déplace avant fin mars. Le réparateur qui intervient indique que le problème vient de l’intensité électrique de la maison. Mais selon un électricien que Véronique contacte, c’est la pompe à chaleur qui n’est pas adaptée. Elle serait destinée à une usine et non à une habitation. L’installateur refuse de changer la pompe. Véronique prend alors un abonnement EDF plus cher pour augmenter la puissance.

Un deuxième hiver sans chauffage

L’hiver se termine. Mais en septembre 2020, alors que Véronique rallume le chauffage en prévision de l’automne qui arrive, la pompe à chaleur ne redémarre à nouveau pas ! Personne ne répond à ses appels avant fin octobre. Le 22 octobre dernier, un commercial de la société lui donne le numéro d’un chauffagiste, lui dit de faire faire les réparations et de lui envoyer la facture ensuite. Véronique lui demande une trace écrite ; elle ne la recevra jamais.

Véronique finit quand même par appeler le chauffagiste conseillé, et verse 1.500 euros pour faire changer des pièces. Mais la réparation est inefficace. Aujourd’hui, il lui réclame à nouveau 1.300 euros, mais elle n'en a plus les moyens. Elle était assistante maternelle à domicile, mais a dû changer de travail car elle ne peut plus accueillir les enfants sans chauffage. Véronique a contacté Julien Courbet afin d'obtenir enfin de remplacement de cette pompe à chaleur défectueuse.

