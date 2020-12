publié le 23/12/2020 à 11:30

Dominique, en octobre 2019, recherche une location pour ses deux semaines de vacances en famille et entre amis en août 2020. Elle sillonne les sites Internet spécialisés et tombe sur une annonce alléchante au sujet d’une charmante villa pour 10 personnes. Sans attendre, elle prend contact avec le loueur, un particulier. L’homme est avenant. Il répond à toutes les questions. Il propose même à Dominique de bénéficier de 10 % de réduction si elle paye 50 % en novembre.

Conquise, Dominique signe le contrat de location et règle tout de suite 1.354 euros sur un total de 2.572 euros. À ce moment-là, elle est heureuse d’avoir réservé aussi tôt ses vacances. Mais, au fil des mois, l’inquiétude la gagne. À chaque fois qu'elle retourne sur le site, elle se rend compte que les dates réservées restent disponibles. Malgré le discours rassurant du loueur, Dominique décide de mener sa propre enquête. Et là, elle tombe des nues !

Non seulement les photos transmises sur l'annonce ne correspondent pas à cette maison, mais surtout, elle finit par tomber sur la véritable propriétaire qui lui explique ne jamais avoir mis cette maison en location. En colère, Dominique annule la réservation tout en exigeant un remboursement.

Visiblement peu surpris, l’homme lui promet par écrit, le 22 juin dernier, de renvoyer un chèque. Malheureusement, Dominique ne reçoit rien, et n'a plus de nouvelles. Son budget s'est trouvé fortement réduit cette année. Elle a quand même pu partir en vacances, mais en se serrant la ceinture. Julien Courbet tente, sur RTL, d'appeler le loueur, pour qu'il rembourse au plus vite à Dominique, les 1.354 euros déboursés.

L'une des photos présentes sur l'annonce

