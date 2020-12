Achat : son échafaudage, payé plus de 7.000 euros, n'est jamais livré

publié le 25/12/2020 à 11:30

Isabelle appelle pour son fils, Sébastien. Il est maçon. Le 14 février dernier, il a commandé un échafaudage d’occasion auprès d’une entreprise de façade dans le but de retaper sa maison familiale. Il a réglé l’intégralité du produit, soit 7.173 euros, avec une promesse orale de livraison avant fin avril. Mais arrive entretemps le confinement. Sous prétexte d'un report de chantier, le vendeur retarde la cession de l’échafaudage.

Sébastien accepte de patienter. Seulement, les semaines passent, et l'entreprise de façade ne donne aucune nouvelle. Finalement, après l’envoi d’un courrier recommandé, un conducteur de travaux daigne rappeler Sébastien le 30 juin. Il lui explique qu’il n’a toujours pas fini son chantier. Pas de problème pour autant, puisqu'il promet un remboursement de la part de sa société sous 15 jours. Malheureusement, la promesse reste vaine. Et quand Sébastien revient aux nouvelles, l’entreprise de façade concède, cette fois, rencontrer des problèmes financiers.

Depuis, malgré plusieurs relances, plus rien ne bouge. Pourtant, à sa grande surprise, Sébastien retrouve toujours des propositions de vente d’échafaudages de leur part sur un site de petites annonces… Le maçon a déjà contracté un prêt pour acquérir cet échafaudage, et par conséquent, ne peut pas investir dans un second outil. Isabelle et son fils comptent sur RTL pour éviter à Sébastien d’aller en justice. Objectif : le remboursement des 7.173 euros versés pour l’échafaudage dans les plus brefs délais.

