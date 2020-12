publié le 29/12/2020 à 11:30

Éric est formateur dans le secteur de la sécurité. Après avoir été salarié pendant 30 ans, il prévoit de monter sa propre société dans le même domaine en 2021. Pour cela, il a besoin de transporter du matériel pédagogique et décide de s'équiper d’un utilitaire. Le 29 septembre 2019, il commande un van, neuf, auprès d’un professionnel, dans un salon spécialisé. Il règle tout de suite 10.000 euros d’acompte sur un total de 48.184 euros. La livraison est prévue le 31 mai 2020.

Seulement, à cause du confinement, le vendeur prévient Éric qu'il faudra compter du retard. La livraison est repoussée d’un mois, puis de deux mois... À la mi-juillet, on lui annonce que le véhicule n’aurait pas encore été produit ! Enervé, Éric recontacte l’aménageur et le constructeur pour leur soutirer des informations. Mais c’est peine perdue. Quant aux vendeurs, les derniers mails et le courrier recommandé envoyés à leur attention restent lettres mortes. Un médiateur se casse même les dents sur cette affaire.

Sans la livraison de son van, Éric n'aura d'autre choix que de repousser son projet professionnel qui lui tient à cœur. Il compte maintenant sur RTL et sur l'équipe de Julien Courbet pour le sortir de là, d’autant qu'il rembourse toujours depuis juillet, 268 euros de crédit... À défaut d'une livraison du véhicule sans plus attendre, Éric souhaite que la vente soit annulée et qu'on lui rembourse l’acompte de 10.000 euros auquel s’ajoutent les sommes déboursées pour rembourser le crédit, à savoir 1.072 euros.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr