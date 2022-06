Chat et chien : faut-il mieux leur donner des croquettes ou de la pâtée ?

Selon une enquête du magazine Ça m'intéresse sur l'alimentation de nos compagnons à quatre pattes, "un chat sur deux qui est en surpoids et un sur trois qui est obèse". Est-ce que cela veut dire que la nourriture industrielle pour les animaux n'est pas adaptée ?

"Pas forcément, parce que quand même l'espérance de vie de nos compagnons a beaucoup augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, c'est moins rare d'avoir des chiens de 15, 16, 17 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans", précise Frédérique Boursicaut, journaliste à Ça m'intéresse.



En fait, tout dépend de leur activité physique. "Le problème, c'est qu'effectivement, quand on garde un chat à l'intérieur, forcément, il devient facilement dodu parce qu'il suffit d'une croquette en trop par jour et au bout de quelques années, il sera forcément son gros", ajoute-t-elle.

"Maintenant, effectivement, il y a pas mal de lanceurs d'alerte qui dénoncent la nourriture industrielle, qui disent qu'elle est risquée pour les animaux, que ça pourrait favoriser certaines pathologies, le surpoids et éventuellement aussi le diabète", raconte aussi Frédérique Boursicaut dans Nous Voilà Bien !

Les croquettes "tiennent mieux au ventre"

"C'est vraiment difficile d'être catégorique parce que la pâtée, ce qu'on appelle 'toute l'alimentation humide', elle est très riche en protéines, elle est souvent moins calorique et surtout les animaux l'adorent", note Frédérique Boursicaut qui rappelle aussi que la pâtée est "quatre fois plus chère" que les croquettes.

Cependant, avec la pâtée, les chats sont "plus difficiles". Ils aiment "beaucoup la pâtée, mais si elle a vieilli pendant deux heures dans la gamelle, ils ne vont pas y toucher". "Alors que les croquettes pour le coup, non seulement elles sont très stables, donc vous pouvez les laisser dans la gamelle toute la journée. Mais, elles sont aussi moins chères, elles tiennent mieux au ventre comme elles contiennent des glucides."

"Donc l'idéal, il y a beaucoup de vétérinaires aujourd'hui qui conseillent d'associer les deux. Alors il faut juste faire attention à ne pas à trop donner. Et si vous donnez de la pâtée, il faut diminuer la quantité de croquettes", résume Frédérique Boursicaut.

Faut-il changer régulièrement de marque de pâtée ?

"l n'y a vraiment pas de règles en fait", explique la journaliste. "Si votre animal va bien et que vous lui donnez tous les jours la même croquette pendant dix ans et que ça lui va (...) Il n'y a pas de raison de changer. Maintenant, aujourd'hui, on a envie avec nos animaux de faire un peu comme on fait nous, c'est-à-dire varier notre alimentation, mais ce n'est pas une obligation", poursuit-elle.

Vous pouvez aussi les nourrir exclusivement avec du fait maison, "mais ça ne peut pas s'improviser. Il faut vous renseigner un petit peu, sinon l'animal risque d'être carencé. C'est l'avantage de la nourriture industrielle, c'est qu'elle est complète", précise Frédérique Boursicaut. Sachez d'ailleurs que les chats raffolent des courgettes. Quant aux restes (gras de jambon, par exemple), "ils ne constituent absolument pas la ration de votre animal. Et c'est souvent pas adapté, il peut y avoir des oignons dedans et ces choses ne sont pas bonnes pour les animaux",

Frédérique Boursicaut rappelle aussi les aliments que ne vous ne devez jamais donner à vos animaux : l'avocat qui est "toxique pour les chats et les chiens", le chocolat qui contient "une molécule proche de la caféine qui peut provoquer une intoxication mortelle", tous les légumes de la famille du poireau, l'oignon l'ail et la ciboulette "parce que ça peut provoquer chez eux des anémies".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info