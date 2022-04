Animaux de compagnie : dois-je assurer mon chien ou mon chat ?

En France, il y a 63 millions d'animaux de compagnie, et pas seulement des chats et des chiens.

En tant que propriétaire, vous êtes présumé être le gardien, et donc le responsable si votre animal de compagnie cause un dommage. Votre animal, que ce soit un chien ou un chat, est en principe couvert par votre assurance-multirisque habitation. Il est recommandé quand même d'informer votre assureur de l'existence de votre animal et aussi de préciser la race.

Quand êtes-vous couvert par cette assurance-habitation ? À chaque fois que l'animal sera sous votre garde. Par exemple, si vous avez confié votre animal à un tiers pendant plusieurs jours, l'animal n'est plus considéré sous votre garde. Dans ce cas, il faudra veiller à ce que la personne à qui vous avez confié votre animal a bien déclaré la présence de celui-ci auprès de son assurance habitation.

Qui est couvert par cette assurance-habitation ? Les tiers. Cela vise donc toutes les personnes extérieures à la famille. Ni vous, ni vos enfants, ni aucun membre de votre famille ne seront couverts. Si votre chien blesse votre enfant ou détériore votre canapé, l'assurance habitation ne couvrira pas le dommage. Sont couverts tous les dommages matériels et corporels causés par votre animal.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la Loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.