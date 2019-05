La chronique de Laurent Gerra du 13 mai 2019

publié le 13/05/2019 à 09:41

Ce lundi 13 mai, Emmanuel Macron rencontre Jacques Martin à l'École de fans. "Bonjour à toi mon bonhomme, comment tu t'appelles ?", demande l'animateur. "Emmanuel Macron je suis en deuxième année de Président", lui répond-il. "C'est toi qui a épousé ta maîtresse", se souvient Jacques Martin. "Je suis toujours le premier de la classe, c'est pas difficile les autres ils sont nuls mais y a les gilets jaunes y font rien que m'embêter, alors moi je leur envoie du gaz qui fait pleurer les œils", raconte le petit garçon.



Quand Jacques Martin demande à Emmanuel Macron qui l'accompagne, il répond : "Je suis venu avec Christophe Castaner [...] C'est le monsieur avec la bouteille de vodka qui dort". Dans la vie, "il fait des gaffes et il embrasse des filles sur la bouche", ajoute-t-il. Et à côté de lui avec son pistolet c'est "Alexandre Benalla mon copain", explique-t-il. Emmanuel Macron choisit ensuite de chanter Si j'étais Président de Gérard Lenormand : "Si j'étais Président de la République, les ronds-points seraient ouverts, ce serait plus pratique. Y aurait pas de gilets jaunes ni de polémiques, je serais plus content si j'étais pas Président".

Marine Le Pen a critiqué la campagne de Nathalie Loiseau et comparé la macronie à un "bateau ivre", "une référence à une croisière de Russes soûls comme des barriques sur la Volga", explique-t-elle ironiquement. Poétesse à ses heures, Marine Le Pen décide de chanter un texte qu'elle a écrit sur la République en marche sur l'air de Fais comme l'oiseau de Michel Fugain : "Nathalie Loiseau, c'est vraiment pas une flèche Loiseau ..."