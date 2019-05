La chronique de Laurent Gerra du 10 mai 2019

publié le 10/05/2019 à 09:54

Ce vendredi 10 mai, mademoiselle Jade reçoit Édouard Balladur à l'occasion de mai 68 qui a donné sa version des événements dans un livre récemment réédité : "L'arbre de mai" et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu un rôle central dans la politique du moment : "Vous découvrirez comment j'ai sauvé la France en conseillant au général de Gaulle de partir à Baden-Baden et en ordonnant à Georges Pompidou de tenir bon face aux casseurs". L'ancien premier Ministre est également revenu sur sa relation avec le président du groupe Les Républicains, Laurent Wauquiez : "Il a parfaitement compris que j'étais un homme de goitre comme lui. Mes conseils il suivra, président il finira".



Fabrice Lucchini est revenu sur les sorties culturelles du moment à ne pas manquer auprès de mademoiselle Jade : "Je t'emmène au centre Pompidou pour la rétrospective France-Ouest sur le goût et le dégoût. [...] Dès l'entrée, tu vas croiser un immense boudin rose, gros intestin fermé sur lui-même. Tu verras des touristes chinois égarés, des dormeurs ayant giclé leurs baskets par terre et des visiteurs qui se cachent derrière un rideau pour essayer des prothèses en papier mâché". Une exposition qui n'a pas l'air du goût de mademoiselle Jade : "Ça va être difficile d'inviter ma cousine dans ces cas-là".

Visiblement très remonté, Patrick Bruel a fait une entrée fracassante dan le studio : "Il n'y en a que pour elle, elle est en couverture de tous les magazines, elle passe tout le temps à la radio, je n'en peux plus". Intriguée, mademoiselle Jade de qui le chanteur parle : "De la folle qui se prend pour Michael Jackson et qui chante des textes tellement cons que même moi je n'aurais pas osé". Son interlocutrice comprend alors que ses vives critiques sont dirigées vers Christine and the Queens, désormais appelée Chris : "Si pour vendre des disques, il faut se la couper, je ne suis pas prêt. Je veux bien donner beaucoup de moi en tant qu’artiste mais pas ça" lui répond Patrick Bruel, visiblement mal à l'aise.