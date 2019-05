"On a un Macron II qui fait le contraire de Macron I", estime Éric Zemmour

et Alain Duhamel

publié le 10/05/2019 à 10:04

Deux ans après son arrivée à l'Élysée, la popularité d'Emmanuel Macron s'est largement effritée. Selon notre baromètre BVA pour RTL, La Tribune, Presse régionale et Orange, 65% des Français se disent mécontents de son action.





Un trou d'air "des deux ans" qui n'a rien d'exceptionnel pour Alain Duhamel : "Depuis Giscard d'Estaing, il y a une tempête pour tous les présidents au bout de deux ans". Mais le journaliste politique explique néanmoins que cette déception peut s'expliquer par la façon dont les électeurs perçoivent Emmanuel Macron, comme quelqu'un "qui vit dans un autre monde, qui ne les comprend pas".

Comment remonter la pente ? Le chef de l'État a-t-il bien fait de changer de stratégie ? Pour Éric Zemmour, "le virage des deux ans de Macron c'est l'anti-virage de Mitterrand : en 1981 il menait une politique de relance de la consommation, en 1983 il est passé à une politique de rigueur et de libéralisation au nom de l'Europe", explique-t-il.

"Là, en 2017 on continuait la politique de l'offre favorable aux entreprises et en 2019, Emmanuel Macron a distribué 17 milliards, c'est colossal. Il a choisi une politique de relance par la demande, ce qu'il avait toujours refusé. En réalité on a un Macron II qui fait le contraire de Macron I", conclut Éric Zemmour.