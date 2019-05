Le meilleur de Laurent Gerra avec Enrico Macias et Michel Chevalet

publié le 12/05/2019 à 08:59

Ce matin, mademoiselle Jade a reçu Enrico Macias, muni de lunettes de soleil pour une raison particulière : "Aujourd'hui c'est la fête mondiale du soleil et le soleil, j'en ai fait un thème récurent de mes chansons". Le chanteur interprète ensuite ses plus célèbres titres en y ajoutant quelques modifications, provoquant ainsi les rires de son interlocutrice. Il précise que "ce serait encore plus beau si l'astre du jour pouvait chasser à tout jamais la nuit de la discorde, la nuit de la haine et la nuit debout dans tous les cœurs des hommes".



Après le scandale des siphons à crème chantilly défectueux, l'association 60 millions de consommateurs demande que soit organisée une campagne nationale d'information sur cet ustensile de cuisine. Une demande à laquelle Michel Chevalet a souhaité apporter quelques précisions : "Alors, comment ça marche? Regardez bien cette maquette de siphon à chantilly, observez bien ce cylindre de taille respectable. 25 cm de haut, 10 cm de circonférence, le tout couronné d'une tête avec un embout violacé".

Impressionnée, mademoiselle Jade souligne que "ce n'est pas un siphon banal". Mais le journaliste poursuit son analyse : "Si j'agite le siphon de plus en plus rapidement de la base jusqu'à la tête, la pression monte et bientôt l'embout violacé ne pourra retenir le contenu".