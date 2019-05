publié le 08/05/2019 à 13:38

Une "intrusion" et non pas une "attaque" à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Christophe Castaner avait pris la parole après les manifestation du 1er mai, et avait reconnu qu'il n'aurait pas dû employer ce terme. Cette polémique aurait pour le moins agacé Emmanuel Macron. Selon Le Canard Enchaîné, le président de la République aurait lâché devant des visiteurs : "Castaner nous a gâché la semaine !".



Emmanuel Macron aurait ajouté : "Des polémiques verbeuses qui gomment la réalité des violences et le remarquable boulot des forces de l'ordre. Cette histoire est folle ! Car, l'enjeu, c'est quand même l'ordre public et la présence des Black Blocs. Et tout ce qu'ont trouvé à faire les oppositions et la presse, c'est de discuter de l'usage des mots !"

Et le président de la République en aurait aussi profité pour donner un conseil à son ministre de l'Intérieur : "Évite les micros tendus et tweete un peu moins". "Tu dois reconnaître que tu n'as pas employé le bon terme, tout en soulignant la violence de ces manifestations dans le XIIIème arrondissement", aurait-il ajouté.