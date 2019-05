Le meilleur de Laurent Gerra avec Alain Juppé et Valéry Giscard D'Estaing

publié le 11/05/2019 à 09:42

Alain Juppé s'intéresse aux programmes de la télévision qu'il va regarder cette semaine : "Je vais brancher ma télé et visionner Les Animaux de la 8 avec d'autant plus d'attention que cette semaine, l'émission s'intitule De Bordeaux à Arcachon, des animaux pas comme les autres".



Mademoiselle Jade lui demande alors de quels animaux il s'agit : "On verra des girafes du zoo d'Arcachon, des suricates et il sera surtout question du dog de Bordeaux" lui répond l'ancien maire de la ville qui précise que "c'est un des plus anciens clébards français, arrivé en Gaule à la fin de l'Antiquité".

Mademoiselle Jade a également interrogé l'ancien président de la République, Valéry Giscard D'Estaing, quant à son programme TV. "Comme je ne peux pas me rendre en Zambie, où la chasse au léopard vient d'être ouverte, je vais me consoler en regardant la chaîne Chasse et pêche, c'est une excellente chaîne", explique l'ancien chef de l'État.