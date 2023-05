VIDÉO - Bertrand Chameroy : le coup de blues de Cannes

De retour à la vie normale après une retraite cannoise, Bertrand Chameroy ressent une rupture violente. "Je reviens dans l'état physique d'un retraité. Je suis parti avec la vigueur de The Rock, je rentre avec la vivacité de Joe Biden", ironise l'humoriste. Il faut dire que passer les marches du tapis rouge à celles du métro, est un choc émotionnel. "Pour que ce soit moins douloureux, tout à l'heure, je suis sorti de la ligne 1 pour rejoindre RTL avec le carnaval des animaux dans mes écouteurs", se rappelle-t-il.

Bertrand Chameroy tient quand même à préciser que le glamour n'est plus vraiment au rendez-vous en ce lundi matin : "Bertrand Chameroy qui entame sa montée des marches du métro. Il est habillé comme un vieux sac, des valises sous les yeux, son haleine est le fruit de la collaboration Nespresso et Tabac froid, il s'apprête à renouer avec l'actu plombant".

Pour sa chronique, l'humoriste renie le discours de la Palme d'or pour parler de la disparition de Tina Turner. Parmi tous les hommages, Bertrand Chameroy est revenu sur celui de l'entreprise" Art et fenêtre" vis à vis de la chanteuse. "Il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, la marque à naître avait choisi de changer les paroles du tube "The Best". Cette idée de remixer du Tina Turner pour vendre des vérandas avait miraculeusement survécu à toutes les étapes de validation pour arriver jusque sur les écrans", explique-t-il.

Bertrand Chameroy est revenu sur une autre idée brillante. À partir du 30 mai, Gérald Darmanin lance une grande opération pour la sécurité des femmes. En quoi consiste t-elle ? "La création d'un numéro vert ? Non, mieux ! La distribution de 5 millions de flyers par des policiers, comme pour annoncer les soirées en boîte", pointe l'humoriste. "Finalement, Gérald Darmanin, c'est l'homme-sandwich de l'intérieur. Madame bonjour ! Voici un flyer pour vous rappeler le numéro qui traitera votre plainte par-dessus la jambe. La belle journée ! Il n'y a pas à dire, Gérald, lui aussi, est "simply the best".



