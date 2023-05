INVITÉE RTL - Rima Abdul-Malak répond à Justine Triet : "Cette Palme d’or est la preuve que notre modèle fonctionne"

Un Palme d'or française et un discours cinglant ! Au moment de recevoir la distinction suprême du Festival de Cannes pour son film Anatomie d'une chute, la réalisatrice française Justine Triet en a profité pour lancer une attaque contre le gouvernement et revenir sur la contestation contre la réforme des retraites. "La marchandisation de la culture que le gouvernement néo-libéral défend est en train de casser l'exception culturelle française", a-t-elle dénoncé.

La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui s'est dite "estomaquée" sur Twitter par ce discours, s'est exprimée à notre micro ce dimanche 28 mai. "Tous les artistes ont la liberté d'exprimer leurs opinions à tout moment, quand ils veulent, où ils veulent. Ce que je conteste, c'est le fond de ce qu'elle dit. Je veux lui répondre sur le fond, cette Palme d'or, on peut s'en réjouir. Cette Palme d'or, c'est en elle même la preuve éclatante que notre modèle de financement fonctionne et qu'il permet d'encourager la diversité des films singuliers. C'est tout ça le modèle de financement que la France a mis en place et continue à défendre", nous dit-elle.

