Bertrand Chameroy : à Cannes "personne ne se la raconte, c'est vraiment un lieu en phase avec l'époque"

Ce lundi 22 mai, on retrouve Bertrand Chameroy à Cannes. "Rassurez vous, ce n'est pas avec l'argent du contribuable, j'ai payé mon Ouigo-Cannes. Ici les gens sont vraiment totalement terre à terre, personne ne se la raconte. C'est vraiment un lieu en phase avec l'époque. Il n'y a pas d'hystérie, pas de débauche, pas d'ego. Tout est normal, excepté la météo", raconte-t-il.

Le chroniqueur explique avoir vu des films en compétition, et avoir été particulièrement marqué par le dernier film de Martin Scorsese, Killers of the flower moon, avec Leonardo Di Caprio et Robert De Niro, un film qui dure tout de même 3h26. "Incroyable long métrage, très très long métrage. Des vies ont défilé pendant la projo. J'ai écrit à ma mère avant, à la sortie, elle prenait sa retraite avec toutes ses annuités", dit-il.

