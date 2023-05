"The Best" en 1989 : découvrez l'histoire d'un des titres les plus connus de Tina Turner

Sa voix, son charisme et ses chansons ont marqué des générations. Tina Turner, surnommé la "reine du rock and roll", s'est éteinte à l'âge de 83 ans en Suisse, selon un communiqué publié mercredi 24 mai. Immensément populaire, la chanteuse née dans le Tennessee, aux États-Unis, a très tôt accédé au rang de star, d'abord avec son ex-mari Ike Turner à la fin des années 1950 puis en solo.



Tina Turner, aussi célèbre pour sa fameuse crinière blonde, a enchaîné les tubes marquants, de The Best jusqu'à l'iconique Golden Eye, tiré de la bande-originale du James Bond éponyme. "Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain", ajoute le communiqué sur son compte officiel. La Maison-Blanche a salué une "icône", déplorant "une perte immense".

RTL revient sur les plus grands tubes de l'artiste aux dizaines de millions de disques vendus dans le monde.

"Proud Mary", en duo avec Ike Turner (1971)

Tina Turner n'a que 17 ans quand elle rencontre Ike Turner, en 1957, avec qui elle formera un duo prolifique et se mariera quelques années plus tard. En 1971, ils reprennent la chanson Proud Mary du groupe Creedence Clearwater Revival et atteignent le top 5 des charts américains. Le couple se sépare en 1976, après des années de violences conjugales de la part de Ike. Tina Turner, elle, poursuit sa carrière en solo.

"What's Love Got To Do With It", 1984

C'est la chanson de Tina Turner qui a eu le plus de succès et, sans doute, sa plus connue. What's Love Got To Do With It sort en 1984 sur son cinquième album solo, Private Dancer, et confirme son retour sur le devant de la scène après quelques années de vache maigre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce titre est le seul et unique de Tina Turner à avoir été classé numéro 1 aux États-Unis. What's Love Got To Do With It est aussi un succès critique, avec trois Grammy Awards dont celui de chanson de l'année.

"Lets Stay Together", 1984

Lets Stay Together est l'autre single emblématique de l'album Private Dancer. Cette reprise de la chanson d'Al Green, popularisée dans le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino, a elle aussi rencontré le succès dans les charts. Private Dancer s'est lui écoulé à près de 20 millions d'exemplaires dans le monde, soit l'album le plus vendu de la carrière de Tina Turner.

"The Best", 1989

"You're simply the best, better than all the rest." Ces deux phrases du refrain de The Best, sorti en 1989, ont résonné dans le monde entier. Car cette reprise d'une chanson de Bonnie Tyler, parue en 1988, s'est vendue à des millions d'exemplaires et est même devenu intimement lié au monde du sport. The Best a d'abord été un hymne du rugby australien, avant d'être joué lors de chaque entrée sur le terrain du club de foot écossais des Glasgow Rangers. De quoi vous donner une énorme source de motivation et vous hérisser les poils.

"Golden Eye", 1995

Tous les fans de James Bond connaissent Golden Eye, souvent qualifiée comme l'une des meilleures chansons composées pour le générique d'ouverture de l'agent 007. Le titre, tiré du film éponyme et composé par Bono et The Edge, les deux têtes pensantes de U2, aura permis à Tina Turner de se faire connaître par toute une nouvelle génération. Et de se classer dans le top 10 des charts dans de nombreux pays européens, dont la France.