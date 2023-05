La chanteuse Tina Turner est morte à l'âge de 83 ans

La chanteuse américaine Tina Turner est morte, a annoncé un communiqué publié sur le compte Instagram officiel de l'artiste. La star de la chanson s’est éteinte à l’âge de 83 ans dans sa résidence à Kusnacht, en Suisse. Elle était surnommée "la Reine du Rock & Roll".





"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner", précise le communiqué annonçant le décès de l'artiste. La chanteuse laisse "derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique", poursuit le texte.

La popstar américaine avait acquis le statut de star mondiale lors des années 80 avec des morceaux à succès, comme The Best ou What's Love Got to Do with It. Sa carrière musicale avait aussi été marquée par sa participation à la bande originale du film GoldenEye. Au cinéma, Tina Turner avait fait une apparition plutôt remarquée dans le troisième volet de la saga Mad Max, en 1985.



Plusieurs drames dans sa vie

Elle formait aussi un couple célèbre avec son mari Ike. Mariés en 1962, Ike et Tina Turner connaissent ensemble la gloire avant de divorcer en 1978. L'artiste avait confié avoir été victime de violences conjugales de la part de son mari.

En décembre dernier, Tina Turner avait eu le malheur de perdre son fils Ronnie, retrouvé mort devant chez lui à l'âge de 62 ans. Avant cette perte dramatique, son fils aîné Craig s'était suicidé en se tirant une balle dans la tête en 2018.

Plusieurs Grammy Awards

Cette fille d'ouvriers agricoles, née dans un petit village du Tennessee en novembre 1939, a entamé sa carrière dans les années 1950. Au total, Tina Turner a remporté huit Grammy Awards et a vendu plus d'une centaine de millions d'albums à travers le monde. L'artiste a été intronisée au prestigieux Rock & Roll Hall of Fame en 1991.

Plus discrète dans les médias depuis plusieurs années, Tina Turner avait obtenu la nationalité suisse en 2013. La même année, l'artiste s'est mariée à Erwin Bach, un industriel allemand. Lors de ses dernières années d'existence, la chanteuse avait fait face à plusieurs pépins de santé, dont un cancer de l'intestin.

"Avec sa musique et sa passion infinie pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain", pointe le communiqué au sujet de l'artiste. La Maison Blanche a réagi à la mort de la chanteuse en saluant une "icône" et déplore "une perte immense".