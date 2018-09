publié le 06/09/2018 à 11:50

Alors que certains Français se laissent tenter par le "frugalisme", les Japonais envisagent de ne prendre leur retraite qu'à 70 ans. Face au vieillissement de la population, Shinzo Abe envisage de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Contre 60 ans actuellement. Le Premier ministre incite également ses concitoyens à travailler au-delà de 70 ans.



Le Figaro rappelle que le financement des retraites est de plus en plus problématique au pays du Soleil Levant. Pour cause, un japonais sur quatre a plus de 65 ans. Une tendance à la hausse. Selon l'OMS, le Japon est le champion de la longévité.

L'espérance de vie y est très élevée, atteignant en moyenne les 87 ans pour les femmes et les 81 ans pour les hommes. L'organisation prévoit même qu'un Japonais sur trois aura plus de 65 ans d'ici 2050.

Bien manger pour mieux vieillir

Ce phénomène a inspiré Valter Longo, un professeur en biologie et en gérontologie italien. Il aurait mis au point un régime alimentaire qui permettrait de vivre 30 ans de plus. Et en bonne santé. Selon l'Obs, on aurait toutes les raisons d'y croire. S'appuyant sur plus de 30 années de recherches en laboratoire, ce régime préconise de manger moins de protéines. Plus précisément, pas plus de 0.7 grammes par kilo de poids corporel.



La quantité n'est pas la seule clé du succès. Le chercheur italien recommande d'exclure presque complètement les protéines animales, qu'il juge trop riches en graisses saturées. Alors que la viande et les fromages sont à bannir, la consommation de lait et d’œufs est tolérée, si limitée. Les seules chaires animales recommandées sont celles des poissons.



Valter Longo conseille également de varier ses apports, en y incluant des légumes, céréales et fruits secs. Le tout avec une bonne dose d'huile d'olive. Le chercheur préconise jusqu'à 50 mL par jour, soit l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Ce régime n'est toutefois valable que jusqu'à l'âge de 65/70 ans. Au delà, il faut légèrement augmenter sa consommation de protéines animales pour conserver sa masse musculaire.



En matière d'alimentation, l'Obs affirme que l'on a souvent tout faux. Les recherches de Valter Longo soulignent qu'un adulte en léger surpoids devrait se contenter de 2 repas par jour. Le tout pas trop espacé. Comptez au maximum 12 heures entre le premier et le dernier repas. Ce dernier doit être pris entre 3 et 4 heures avant le coucher.

Indiscrète lutte pour sa survie

Alors que certains se battent pour bien vieillir, d'autres luttent pour leur survie. C'est notamment le cas des salariés de la marque Indiscrète. Cette marque de lingerie "made in France" se trouve en difficultés, après le suicide d'un de ses fondateurs, rapporte La Croix. Un drame face auquel la fédération indépendante du Made in France a décidé d'agir.



L'organisme a lancé un appel à passer des commandes sur le site de l'entreprise. Une campagne de solidarité qui marche. L'une des dirigeantes explique avoir enregistré 4 à 5 fois plus de commandes. Bien que les commandes affluent, la marque souhaite assurer sa pérennité. Crée en 2010, elle cherche avant tout à conserver ses ateliers en France.