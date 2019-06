publié le 20/06/2019 à 10:10

Nouvelle vidéo choc de L214. L'association qui lutte contre les maltraitances animales a publié un nouveau reportage tourné en caméra cachée entre février et mai dernier dans le premier centre privé européen de recherche en nutrition animale et conduite d'élevage de Sourches, dans la Sarthe. Présentée par Nagui, la vidéo dénonce notamment l'enfer des vaches à hublot.

Les images montrent des vaches fistulées, c'est-à-dire avec un estomac perforé d'un trou d'environ 15 centimètres de diamètre. C'est ce trou qu'on appelle "hublot', une ouverture fermée par un clapet apposée sur le flanc des animaux. Ce système permettrait aux techniciens du laboratoire d'étudier leur digestion plus facilement. Ils plongent ainsi leur bras dans les entrailles des vaches pour y déposer des aliments.

Ces vaches de laboratoire vivent enfermées dans un bâtiment bétonné, sans paille, à même leur propre déjections. Mais la vidéo montre également les conditions de vie déplorables des animaux dans un autre bâtiment du centre. On voit des poulets qui ne tiennent plus debout ou encore des cochons, des lapins et des poussins détenus dans des cages minuscules.

L214 a décidé de porter plainte contre le centre pour "expérimentations illégales et sévices graves sur les animaux". L'association appelle également le gouvernement à réagir et demande au ministres de la Recherche et de l'Agriculture d'interdire ce type de recherches.

> Les vaches à hublot - une enquête de L214 commentée par Nagui