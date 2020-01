Alimentation : une société américaine va lancer de la viande de porc végétal

publié le 09/01/2020 à 11:26

C'est une première mondiale pour un secteur qui tente de se réinventer afin de séduire des consommateurs de plus en plus soucieux de la protection de l’environnement : une société américaine va lancer de la viande de porc végétal. Tout d'abord, quel goût à cette viande ? Selon une journaliste qui a tenté l’aventure au CES de Las Vegas, elle à un goût de... viande de porc, avec une texture un peu spongieuse.

Pourquoi est-ce une première ? Car jusqu’à présent la viande végétale concernait surtout des imitations de bœuf. Cette entreprise qui s’est attaqué au goût cochon sans cochon s’appelle "Impossible Foods" et est spécialisée dans la viande de substitution. Ici, elle a remplacé la chair de la bête par un mélange de soja, d’huile de tournesol et d’huile de coco. L’entreprise assure qu’il n’y a aucune hormone animale ni d’antibiotiques.

"Impossible Foods" vise surtout le marché asiatique, gros consommateur de porc, et son président espère obtenir la certification halal et casher afin de séduire les communautés juives et musulmanes, qui ne mangent pas de porc. Fin janvier, une saucisse de porc sans porc sera vendue dans les "Burger King", enfournée dans un croissant. La diététique n’est pas l’idée de cette chronique.

65 milliards d’animaux tués en 2017

Le marché de la viande alternative est en plein essor. Selon l’ONU, 323 millions de tonnes de viande ont été produites dans le monde en 2017, ce qui représente 65 milliards d’animaux tués. Les élevages sont très gourmands en eau et en céréales. S'il y a une vraie tendance à réduire sa consommation dans les pays occidentaux, la vraie question est : peut-on se passer de barbecues, de grillades ? Non, alors voici venir l’ère de la viande sans viande.

L’année dernière, l’administration américaine a autorisé la commercialisation de la viande fabriquée en laboratoire. Partout dans le monde on veut créer une viande propre, in vitro , à partir de cellules animales mais sans élevage. Ce n’est pas pour tout de suite puisque le coût de développement d’un steak de 140 g serait de l’ordre de 250.000 euros...

On estime qu’en 2040, 60% de la viande sera synthétique ou végétale. Les start-up dans le secteur in vitro ont levé 100 millions d'euros depuis 2015. Dans le secteur viande végétale, on a déjà investit 16 milliards d'euros pour développer une viande que l’on n’élève plus. Une affaire écologique, de santé publique, mais également éthique puisque la cause animale mobilise de plus en plus.

Le plus : y aura-t-il bientôt de nouveaux EPR en France ?

L’État réfléchit à d’autres réacteurs EPR mais Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, vient d’annoncer que cette décision sera prise après 2022. Mais qu’est-ce qu’il y a en 2022 ? L'élection présidentielle, et autant laisser un cadeau à celui qui sera au pouvoir.

La note : 15/20 à des chercheurs qui veulent sauver les koalas

Des chercheurs anglais voudraient prélever du matériel génétique sur les koalas, mettre leurs gamètes au congélateur et procéder à des reproductions in vitro grâce à la cryogénisation.



Pour l’instant on ne sait pas le faire. Mais il faudrait avancer vite car selon ces chercheurs les incendies australiens auraient provoqué la disparition de 30% de la population des koalas dans le pays.