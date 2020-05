Vacances d’été : le calendrier des vacances scolaires

publié le 29/04/2020 à 13:00

Comme tous les aspects de la société, les vacances scolaires seront impactées, en cette année 2020 marquée par l’épidémie de coronavirus. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ce mercredi 29 avril, indiquant en revanche que le début des congés d’été restait inchangé.

"Les vacances 2020 seront forcément un peu différentes, même très différentes, de tout ce qu'on a connu dans le passé", a-t-il expliqué sur BFM TV, précisant que les congés des "élèves débuteront le 4 juillet". Car "ça reste un point de repère", a précisé le ministre. Ce dernier a ajouté que ses services travaillaient également au contenu des vacances, afin "qu'il y ait des modules de soutien scolaire pour les élèves qui auraient accumulé des retards éventuellement".

Les vacances d’été auront donc bien lieu du 4 juillet au 1er septembre. Pour ce qui est de la réouverture des écoles, Édouard Philippe a apporté plusieurs précisions, mardi, face à l’Assemblée nationale, lors de la présentation du plan de déconfinement de l’exécutif.

Ainsi, les écoles primaires ou maternelles rouvriront le 11 mai "partout sur le territoire, et sur la base du volontariat", a indiqué le Premier ministre. Les crèches, de leur côté, seront rouvertes à la même date, mais devront veiller à ne pas constituer des groupes de plus de dix enfants. Les collèges, eux, pourront rouvrir "à compter du 18 mai, en commençant par les départements où la circulation du virus est faible, en commençant par les classes de 6e et de 5e", a précisé Édouard Philippe. Pour les lycées, enfin, la décision devrait intervenir à la fin du mois de mai.