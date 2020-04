publié le 15/04/2020 à 14:51

Les vacances seront studieuses cet été pour les élèves qui veulent combler leur retard. Jean-Michel Blanquer a annoncé ce mercredi 15 avril la mise en place de "vacances apprenantes" durant l'été en créant un dispositif "d'écoles ouvertes".

Si les vacances d'été sont maintenues au 4 juillet, des dispositifs éducatifs spéciaux seront mis en place pendant les congés estivaux. "Les vacances, c'est le 4 juillet. J'ai dit dès le début que nous maintiendrions" cette date. Mais du 4 juillet jusqu'à la fin août, nous allons avoir des dispositifs spéciaux", a expliqué le ministre sur LCI.

En pratique, il s'agira donc d'ouvrir les établissements scolaires l'été, en créant des "colonies de vacances très éducatives". "Nous avons premièrement les vacances apprenantes, autrement dit des colonies de vacances très éducatives", a en effet expliqué Jean-Michel Blanquer.

L'objectif est de pouvoir rattraper les lacunes

"Nous allons déployer le dispositif 'écoles ouvertes' de manière générale dans toute la France, c'est-à-dire que le bâtiment sera ouvert et permettra dans un grand nombre de cas d'avoir des activités au quotidien de façon à ce qu'il n'y ait aucun enfant qui soit confiné pour des raisons sociales et non plus sanitaires aux mois de juillet et août", détaille le ministre.

L'objectif est de pouvoir rattraper les retards pris par certains élèves durant l'enseignement à distance développé pendant le confinement. Le ministre veut éviter de voir "décrocher" ces élèves en difficulté. "Plus le confinement dure pour eux, plus il y a un risque de décrochage, parfois pour toujours", s'est alarmé le ministre. Selon les données du ministère de l'Éducation, 5% des élèves ne sont pas joignables par leurs enseignants à ce jour, alors que le confinement est appelé à durer deux mois en totalité juqu'à la réouverture des écoles, collèges et lycées le 11 mai prochain.