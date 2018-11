Transition énergétique : le retour des crédits d'impôt plébiscité par les ONG

publié le 26/11/2018 à 04:55

Emmanuel Macron a promis des réponses aux "gilets jaunes" mardi 27 novembre pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie et la précarité. Édouard Philippe a déjà annoncé une hausse du chèque énergie, des aides pour changer de chaudière. En attendant les autres propositions, les ONG ont de leur côté des idées précises.



D'abord il faudrait doubler le chèque énergie, 200 euros, ce n'est pas efficace car une facture d'énergie en moyenne en France c'est 1.400 euros. Ensuite, les associations espèrent plus d'argent pour la rénovation énergétique. En France, l'État dépense 1 milliard par an. Il faudrait 4 milliards pour arriver à vraiment isoler les 7 millions de logements passoires.

Et ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres justement; car ça génère des travaux, et 126.000 emplois seraient créés. La fondation Abbé Pierre a calculé aussi une économie pour la sécurité sociale de 800 millions d'euros par an. Les gens qui ont froid tombent malade et c'est le coût que paie la société pour les soigner.

Les crédits d'impôt plébiscités

François de Rugy, le ministre de l'Écologie, aimerait queles crédits d'impôt pour changer de fenêtres soient rétablis, ils viennent d'être supprimés. Les ONG sont d'accord et elles proposent même, pour que ça ne coûte pas plus cher a l'État, de les réserver aux ménages modestes. Aujourd'hui tout le monde a droit à un crédit d'impôt, peu importe le revenu.



Enfin, Nicolas Hulot avait prévu quand il était ministre une prime pour isoler, changer de chaudière, et versée tout de suite. Car aujourd'hui, pour avoir un crédit d’impôt, il faut attendre un ou deux ans après les travaux. Fournir une aide immédiate, serait beaucoup plus efficace. Cette idée avait finalement été repoussée à 2020 par Matignon, car jugée trop chère. Elle pourrait revenir sur la table.