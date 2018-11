Environnement : le thon obèse est en voie de disparition

publié le 19/11/2018 à 05:07

Ce soir se termine à Dubrovnik, en Croatie, la réunion de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique. Avec, au cœur des débats, la protection du thon obèse en voie de disparition.



On l'appelle aussi Patudo. Les mâles peuvent peser plus de 100 kilos et comme ce fut le cas pour son cousin le thon rouge, il y a plus de 10 ans, il est victime de surpêche. Il ne reste plus dans les mers que 20% des stocks historiques. On le mange en sushi, sashimi, on l'achète aussi en conserve et au rythme où on le consomme, selon les spécialistes, il aura disparu en 2033.

Le cœur des discussions à Dubrovnik portent sur les quotas appliqués aux pêcheurs. En 2015 la commission avait fixé à 65.000 tonnes la quantité annuelle de thon obèse que les principaux pays pêcheurs étaient autorisés à capturer. Les deux plus gros étant le Japon, suivi de l'Union européenne. Des moratoires dans certaines zones de pêches et à certaines périodes avaient aussi été définies sans véritable succès l'année dernière. Ce sont 80.000 tonnes de Patudo qui ont été prélevées.

Les ONG demandent donc une révision drastique de ces quotas à 50.000 tonnes par an qu'ils soient étendus à tous les pays et que soit interdites certaines méthodes de pêche qui piègent les petits thons. Si ces propositions sont adoptées les stocks pourraient se reconstituer aux 3/4 en 10 ans. Ce sont des mesures identiques en 2007 qui ont permis de sauver le thon rouge.